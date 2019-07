Volley femminile | Universiadi Napoli 2019 | il calendario delle partite dell’Italia Date

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia - le azzurre esordiscono in Final Six. Sfida a Guidetti per le semifinali : A Nanchino (Cina) è arrivato il momento dell’Italia che giovedì 4 luglio (ore 13.30) affronterà la Turchia nel match d’esordio alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre incroceranno la compagine di Giovanni Guidetti che ha debuttato sconfiggendo con qualche sofferenza la Cina B (le Campionesse Olimpiche si sono presentate all’appuntamento senza tutte le titolari). La nostra Nazionale va a caccia ...

Volleyball Nations League femminile – Al via la Final Six : domani in campo le azzurre : Iniziata la Final Six della VNL, domani in campo le azzurre con la Turchia Nanchino. Ha preso il via oggi la Final Six 2019 della Volleyball Nations League femminile, in corso di svolgimento a Nanchino. Le prime gare della competizione hanno visto nella pool A gli Stati Uniti battere la Polonia 3-1 (21-25, 25-16, 25-15, 26-24), mentre nell’altro raggruppamento la Turchia ha sconfitto 3-1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-22). Dopo due settimane di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia. Programma - orari e tv : Giovedì 4 luglio si giocherà Italia-Turchia, match valido per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Nanchino (Cina) dove faranno il proprio debutto negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale affronterà la temibile compagine di coach Giovanni Guidetti in uno scontro diretto per il primo posto nella Pool A: la Cina padrona di casa si è presentata ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Cina-Turchia 1-3. Ottima partenza per la formazione di Guidetti contro le padrone di casa : Si conclude con una delusione per il pubblico di casa la prima giornata della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Nella seconda partita in programma la Turchia ha sconfitto la Cina con il risultato di 3-1 (25-22; 25-19; 22-25; 25-22) salendo provvisoriamente al comando del gruppo A in attesa della fondamentale sfida di domani contro l’Italia. Le azzurre erano infatti spettatrici interessante dell’incontro, nel ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Stati Uniti-Polonia 3-1. Esordio vincente per le campionesse in carica : Si è conclusa come da pronostico la prima sfida della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, in corso questa settimana presso l’Olympic Sports Centre di Nanchino, in Cina. Nonostante qualche difficoltà in più rispetto alle aspettative, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Polonia con il risultato di 3-1 (21-25; 25-16; 25-15; 26-24) ribadendo la propria candidatura al successo finale. La formazione allenata da Karch Kiraly, ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 oggi (3 luglio) : programma - orari e tv delle partite : oggi mercoledì 3 luglio si apre la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, a Nanchino (Cina) incominciano gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La manifestazione scatta con la sfida tra USA e Polonia, le statunitensi sono le grandi favorite della vigilia e vogliono subito indirizzare le sorti del gruppo A che comprende anche il Brasile ma le biancorosse hanno tutte le carte in regola per mettere in ...

Volley femminile - Nations League 2019. Final Six : sarà la volta buona per le azzurre? Usa e Brasile le rivali più agguerrite : L’Italia ci riprova e stavolta ci crede più del solito. Domani scatta la Final six della Nations League a Nanjing in Cina e le Azzurre forse per la prima volta nella storia partono con i favori del pronostico. Nessuno si è nascosto fin dalle prime battute della manifestazione itinerante mondiale: Mazzanti ha scelto la VNL come punto focale della marcia di avvicinamento ai tornei di qualificazione olimpica della sua squadra e per gran parte delle ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : le favorite. Italia - USA e Brasile si giocano il bersaglio grosso : A Nanchino (Cina) si assegna il primo trofeo della stagione, dal 7 al 14 luglio si giocheranno le Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile: le migliori sei squadre del turno preliminare sono pronte a darsi battaglia per la conquista del prestigioso torneo internazionale che assicura un premio di un milione di dollari per la formazione vincitrice. Confermata la formula tradizionale che prevede una fase a gironi con due Pool da tre ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Final Six - le avversarie dell’Italia ai raggi X. Cina senza titolari - sfida alla Turchia : L’Italia sarà grande protagonista nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono rese protagoniste di un’eccellente fase preliminare e si sono guadagnate sul campo il diritto di partecipare agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo e per ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Orari e come vederle in tv : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono brillantemente qualificate agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e ora andranno a caccia di quel trofeo che non hanno vinto nemmeno quando si chiamava Grand Prix, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo anche se il ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Spiccano Enweonwu (cugina di Egonu) - Lubian e Morello : Massimo Bellano, tecnico della Nazionale Italiana Under 20 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di categoria che si disputeranno in Messico dal 12 al 21 luglio. Dodici azzurre cercheranno di conquistare quel titolo iridato finito soltanto una volta nella nostra bacheca, era il 2011 e il gruppo guidato da Marco Mencarelli con Valentina Diouf e Caterina Bosetti si impose in Perù. Questa volta le stelle saranno Terry ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dopo aver disputate una prima fase di assoluto valore, le azzurre hanno raggiunto la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile e potranno giocarsi il titolo nella prestigiosa competizione internazionale al cospetto delle migliori nazionali del panorama mondiale. La formazione guidata da Davide Mazzanti ha perso qualche posizione nelle ultime giornate, ma si presenterà all’appuntamento con tutte le carte in regola per regalare ai ...

Volley femminile - nella prossima stagione le finali di Serie A1 e A2 saranno in gara unica : L’Assemblea dei Club di Serie A ha emesso i suoi verdetti e decisioni in vista della prossima stagione in Serie A1 e Serie A2, alcuni di questi decisamente interessanti. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le novità che saranno in campo, e le date, dei campionati 2019/2020. Iniziamo dalla Serie A1. La stagione prenderà il via nel fine settimana del 12 e 13 ottobre, mentre si concluderà con la finale dei playoff, e questa sì che sarà la ...