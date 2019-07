Video Benin Camerun | 0-0 | highlights | leoni spenti | ma agli ottavi | Coppa Africa

Video Ghana-Benin 2-2 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : gli Scoiattoli compiono il miracolo : Ha del clamoroso quanto avvenuto nel secondo match del gruppo F della Coppa d’Africa 2019 di calcio. Il Benin, infatti, ha fermato il Ghana sul punteggio di 2-2: gli Scoiattoli sono andati per primi in vantaggio con Poté, per poi essere raggiunti dalla rete di Andre Ayew e scavalcati dalla marcatura di Jordan Ayew. La marcatura dell’inaspettato pari è arrivata al 63′ sempre con Poté, approfittando della superiorità numerica per ...