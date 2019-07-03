romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : Roma, visita di Vladimir Putin: istituita una Green Zone. Divieti e modifiche alla viabilità - romadailynews : Traffico Roma del 03-07-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 13:20… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E MONTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO E ORA RIMOSSO SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO SUL TRATTO INTERESSATO: AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DALLA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, QUI TRA LE USCITE CASILINA E AURELIA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE APRILIA, NEL SENSO OPPOSTO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’OSTIENSE E L’ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI LATINA, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...