Vela – Parte domani il 2019 ILCA Laser Standard Men’s World Championship | 5 azzurri in

Il governo statunitense ha sVelato cosa prevede la parte economica del più ampio piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi : Il governo statunitense ha svelato sabato la parte economica dell’ambizioso piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi e di cui si è occupato per lo più Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump. Il piano

Basket - Champions League 2019-2020 : sVelate le partecipanti. Sassari e Brindisi alla fase a gironi - Varese nei preliminari : Sono state da poco rivelate le 48 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, la principale competizione europea sotto l’egida della FIBA. Saranno tre le formazioni impegnate nella competizione vinta pochi mesi fa dalla Segafredo Virtus Bologna, che non sarà tra queste, dato che è ormai destinata ad emigrare in EuroCup. Ci sono la Dinamo Sassari, che domani conoscerà il proprio destino ...

Prossima alla partenza la Vela solare LightSail : E’ iniziato il conto alla rovescia per LightSail2. La navicella spaziale, alimentata dalla luce solare, è pronta al lancio programmato per il prossimo 22 giugno dal Kennedy Space Center, per mezzo di un razzo vettore Falcon di SpaceX. Obiettivo della missione è dimostrare la capacità propulsiva della pressione esercitata dalla radiazione solare sulle vele del veicolo, che, una volta aperte, consentiranno alla navicella di mantenere la sua ...

Crotone - Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 16-20 luglio con la partecipazione di oltre 20 barche : Dopo Ischia, dove il Campionato si è svolto lo scorso anno e sono state cinque giornate all’insegna della grande competizione

Giro del Delfinato 2019 - sVelati i partecipanti : ci sono Froome e Quintana - ritorna Gianni Moscon. Si prepara il Tour de France : Deve ancora concludersi il Giro d’Italia 2019 ma si inizia già a pensare al Tour de France che scatterà sabato 6 luglio. La Grande Boucle sarà preceduta come da tradizione al Giro del Delfinato, kermesse che servirà ai big per scaldare la gamba in vista della lotta per la maglia gialla: dal 9 al 16 giugno vedremo all’opera diverse stelle del ciclismo internazionale, pronte a mettersi in mostra per affinare la forma in vista della ...

Vela - Europei Laser 2019 : ottima partenza di Giovanni Coccoluto - sesto tra gli Standard. Nel Radial azzurre in difficoltà : Si sono aperti con le prime regate di qualificazione gli Europei Laser 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che andranno in scena questa settimana nelle acque lusitane di Porto. La rassegna continentale presenta quest’anno un campo partenti di assoluto valore e come di consueto sono presenti anche atleti non Europei iscritti alla categoria open. La spedizione azzurra si presenta al via con modeste ...

Vela - Europei Finn 2019 : prima giornata nel segno del britannico Giles Scott - partenza in salita per Federico Colaninno e Matteo Iovenitti : Dopo l’annullamento completo delle regate in programma nella giornata di ieri a causa delle condizioni del vento, hanno finalmente preso il via gli Europei Finn 2019, manifestazione di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento ad Atene, in Grecia. La competizione continentale ha visto scendere in acqua anche imbarcazioni non europee, iscritte alla categoria open, e presenta una flotta decisamente numerosa ...

Vela – Volvo Europeans : ottima partenza dell’Italia a Weimouth : L’Italia parte bene nella prima giornata dei 2019 Volvo Europeans di Weimouth (UK) delle classi 49er, 49erfx e Nacra 17. Tita/Banti al comando nei Nacra 17 seguiti da Bissaro/Frascari Conclusa la giornata inaugurale dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 in scena a Weymouth, in Inghilterra, sullo stesso campo di regata dei Giochi di Londra 2012. Grazie al meteo favorevole le classi hanno portato a termine ...