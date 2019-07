oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo mesi di polemiche e di incognite, prende definitivamente forma il quadro della 36aCup, la più prestigiosa e più longeva competizione velistica internazionale che si svolgerà nelle acque della Nuova Zelanda nel marzo. L’ultima data per confermare l’iscrizione era infatti fissata al primo luglio e dei tre late challangers che avevano annunciato la propria partecipazione in ritardo rispetto aglidella prima ora, soltanto gli statunitensi di Stars+Stripes hanno dimostrato di possedere le risorse per proseguire il percorso. La sfida californiana guidata da Mike Buckey con sede al Long Beach Yacht Club si è rinnovata profondamente ed ha acquistato il progetto della nuova imbarcazione AC75 direttamente dal defenderNew Zealand, anche se il ritardo accumulato sembra comunque essere importante. Nulla da fare invece per il progetto di, a forte trazione ...

OA_Sport : Vela, America’s Cup 2021: si sfilano Malta ed Olanda, quattro sfidanti per Team New Zealand. Luna Rossa la speranza… - Veladuepuntozer : America’s Cup: ritiro ufficiale per DutchSail, niente Coppa per gli olandesi - MicheleRancati : Un piacentino nell’equipaggio che darà l’assalto all’America’s Cup -