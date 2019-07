Varese | uccise la madre e il marito con dosi eccessive di farmaci Confermata condanna a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Trent’anni di carcere per l’ex infermiera killer di. La prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato in secondo grado laa 30 anni per Laura Taroni, processata con rito abbreviato dal tribunale di Busto Arsizio, con l’accusa di aver ucciso ile laattraverso la somministrazione didi, quando lavorava nell’ospedale di Saronno, in concorso con il medico Leonardo Cazzaniga, con cui aveva una relazione. La pg di Milano, Annunziata Ciaravolo aveva chiesto lo scorso 26 giugno la conferma delladi primo grado, dopo che Taroni aveva fatto ricorso in secondo grado. La pg milanese aveva ricordato la “malafede” con la quale l’infermiera partecipò alla messa a punto del cosiddetto “protocollo Cazzaniga“, ideato dal viceprimario del pronto soccorso ...

