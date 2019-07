Valentina Bisti con Roberto Poletti a Unomattina Anteprima Blogo

Valentina Bisti lascia Unomattina? “Credo sia l’ultimo anno” : Unomattina Estate: ultimo anno per Valentina Bisti ? Da tre anni Valentina Bisti dà il buongiorno agli italiani con Unomattina Estate che dura mezz’ora in più del solito, dalle 7:10 alle 10:30 prima di cedere la linea a Tutto Chiaro, il programma condotto da Monica Marangoni. Quest’anno la Bisti è affiancata da Roberto Poletti. I telespettatori hanno notato che la giornalista del Tg1 è molto più sciolta delle edizioni precedenti. ...

Unomattina Estate conduttori : il rapporto tra Roberto Poletti e Valentina Bisti : Unomattina Estate , il rapporto tra Poletti e Bisti : “Sintonia immediata” Ieri, lunedì 17 giugno 2019, ha avuto inizio Uno Mattina Estate . Il programma mattutino di informazione e approfondimento, in onda su Rai1, torna nella versione estiva con una veste rinnovata e alcune novità, come la presenza di Roberto Poletti accanto a Valentina Bisti (per la terza […] L'articolo Unomattina Estate conduttori : il rapporto tra Roberto ...

Valentina Bisti parla di Unomattina e svela : “Prendo delle gocce” : Unomattina Estate, Valentina Bisti si racconta: “Prendo gocce per combattere l’insonnia” Si è raccontata sulle pagine del nuovo numero di Telepiù Valentina Bisti , conduttrice di Unomattina Estate, tornata ieri al timone del contenitore che ogni giorno dà il buongiorno agli italiani, forte del successo delle due edizioni estive precedenti. Terzo anno, terzo partner per Valentina Bisti a Unomattina : nell’edizione appena ...

Roberto Poletti - Valentina Bisti fa una battuta : “Unomattina? Ho paura” : Valentina Bisti , battuta a Roberto Poletti su Unomattina Estate: “Ho paura di rimanere sola” E’ iniziata oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione estiva di Unomattina, con Valentina Bisti per la terza stagione consecutiva alla conduzione, quest’anno affiancata dal giornalista Roberto Poletti . E i due, prima dell’appuntamento d’esordio di oggi, sono intervenuti in diretta nell’ultima puntata ...

Palinsesti estivi RaiUno : a Unomattima Valentina Bisti con Roberto Poletti (ex direttore di Radio Padania Libera) - poi un programma per Monica Marangoni : Non solo il caso Fazio, a tenere banco negli ultimi giorni a Viale Mazzini sono i prossimi Palinsesti estivi. In particolare quelli del daytime di Rai1 che, stando alle diverse indiscrezioni circolate, avrebbero aperto un vero e proprio fronte di “guerra” tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini e la responsabile della prima rete Teresa De Santis. Scelte finite nel mirino di siti e quotidiani perché considerate troppo ...