Usa | morto Lee Iacocca | leggenda dell’industria dell’automobile

Usa. Morto Iacocca - icona industria auto : 03.46 Addio a Lee Iacocca, icona dell'industria dell'auto, l'uomo che in Ford ha lanciato la leggendaria Mustang e poi ha salvato Chrsyler dalla bancarotta. Aveva 94 anni. Figlio di immigrati italiani era nato a Allentown, in Pennsylvania.

Sea Watch sbarca a LampedUsa : la comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro. Salvini : si è rischiato il morto : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - la furia della leghista di LampedUsa : “Non fate scendere nessuno perché oggi ci scappa il morto” : Nel momento dell’arrivo della nave Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa un gruppetto di contestatori, capeggiato dalla leader della Lega a Lampedusa Angela Maraventano, ha protestato contro l’equipaggio della nave. Sea Watch, Orfini: “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni: “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” ...

Ex senatrice della Lega a LampedUsa : "Qui ci scappa il morto". Contestatori gridano "i clandestini vi stuprino le mogli" : “Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola altrimenti succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti”, ha tuonato l’ex senatrice leghista Angela Maraventano durante lo sbarco della Sea Watch nel porto di Lampedusa.Botta e risposta sul molo tra lei e la ex sindaca Giusi Nicolini subito dopo l’arresto di Carola Rackete. “Che vuoi tu, chi sei tu per ...

Billy Drago è morto : malattia e caUsa della morte. La carriera dell’attore : Billy Drago è morto: malattia e causa della morte. La carriera dell’attore Billy Drago, nome d’arte di William Eugene Burrows, è morto lo scorso 24 giugno 2019 a Los Angeles: aveva 73 anni. Ne ha dato notizia la rivista di cinema Variety, nella versione online. La morte è avvenuta in seguito di un ictus. Il nome dell’attore, forse, non vi dirà niente, ma il suo volto sicuramente sì. Era il braccio destro e sicario di Al Capone nel film Gli ...

M5s - il vicesindaco che Usa il pass disabili del padre morto per parcheggiare la sua auto : Quale o-ne-stà, o-ne-stà? Anche i grillini pensano alla poltrona. Lo dimostra la vicenda che arriva da Sedriano, comune nel Milanese, il primo nella storia ad essere stato sciolto per mafia e successivamente strappato dal M5s. Il punto è che il vicesindaco Davide Rossi, sottolinea ilfattoquotidiano.

Sedriano - il vicesindaco M5s parcheggia Usando pass per disabili del padre morto. Il Consiglio boccia la mozione di sfiducia : parcheggia con il pass disabili del padre morto, viene ‘pizzicato’ e fotografato, inventa una serie di scuse (e una bugia) per giustificarsi e, quando il caso finisce in Consiglio comunale, si rifiuta di chiarire davanti ai cittadini, mentre i suoi compagni di partito gli salvano la poltrona. Non è l’ennesima furbata di un politico della casta, ma solo l’ultima figuraccia del vicesindaco pentastellato di Sedriano, nel Milanese, primo comune ...

Napoli - è morto suicida il prof accUsato di molestie su due alunne di 15 anni : Si è suicidato il professore del liceo Vico di Napoli accusato di molestie sessuali nei confronti di due studentesse che all'epoca dei fatti avevano 15 anni. Il docente, Vincenzo Auricchio di 53 anni, era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto: secondo quanto si è appreso, si sarebbe

Cucchi - i periti del gip : “Nessuna certezza sulla caUsa decesso - senza frattura probabilmente non sarebbe morto” : L’ipotesi principale in merito al decesso di Stefano Cucchi è la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia. Ma non sarebbe stato l’unico fattore determinante. L’ipotesi secondaria è la frattura traumatica sacrale. In entrambi i casi una delle concause è la dilatazione abnorme della vescica che avrebbe provocato problemi cardiaci. A sostenerlo in Aula sono i periti nominati dal gip nell’ambito dell’inchiesta bis sulla ...

Mafia - morto Rosario Allegra : era il cognato di Messina Denaro. “Comunicava col boss Usando canali ancora ignoti” : È morto Rosario Allegra, uno dei cognati del latitante Matteo Messina Denaro. Dall’aprile 2018 si trovava recluso in regime di 41 bis nel carcere di Terni ma a causa di un aneurisma cerebrale, lo scorso 22 maggio, fu ricoverato all’ospedale “Santa Maria” nel reparto di rianimazione. La notizia era emersa durante una delle udienze del processo scaturito dal blitz Annozero, in cui era imputato davanti ai giudici del Tribunale di Marsala. Oggi alle ...

Tragedia a Marina di RagUsa - tunisino è morto annegato : Un tunisino è morto annegato nel mare di Marina di Ragusa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri

La Sicilia ricorda Sebastiano TUsa - l’archeologo morto in Etiopia : Grande commozione a Palazzo d'Orleans di Palermo dove oltre trecento persone, tra istituzioni, amici e collaboratori di Sebastiano Tusa si sono ritrovati per ricordare l'archeologo marino scomparso tragicamente lo scorso 10 marzo nel disastro aereo in Etiopia. La cerimonia, preceduta da una messa nella cattedrale è stata fortemente voluta dal governo regionale Siciliano, del quale Tusa faceva parte, come assessore ai Beni Culturali. Il ...

La vedova di Sebastiano TUsa - morto nello schianto del Boeing in Etiopia : "Un sacchetto di terra al posto dei suoi resti" : Aspettava i resti di suo marito, ma è tornata a casa con un sacchetto di terra nera. Il Corriere della Sera ha raccontato il dramma di Valeria Patrizia Livigni, moglie dell’archeologo Sebastiano Tusa, morto a marzo nello schianto del Boeing 737 Max 8 di Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo. Furono in tutto 8 le vittime italiane.terra bruciata da quintali di kerosene. Il terriccio di un campo a pochi chilometri da Addis ...