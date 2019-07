USA-IRAN Pasdaran | missili | navi | tre scudi contro le minacce di Trump

USA : Iran non avrà mai armi atomiche : 0.00 Stati Uniti e alleati non permetteranno mai all'Iran di sviluppare armi nucleari. Così la Casa Bianca: "Massima pressione" su Teheran "finché i loro leader non cambieranno strada. Il regime deve porre fine alle sue ambizioni nucleari" Questa la reazione Usa a quanto ammesso da Teheran: "Superato il limite di 300kg" di uranio a basso arricchimento fissato dall'accordo del 2015. Preoccupazione internazionale: "Quando abbiamo scoperto ...

L’ombra del duello USA-Cina sul G20 - i timori per l’Iran. Gelo Putin-May : I leader dei Paesi del G20 chiedono ai presidenti di Cina e Stati Uniti una soluzione alla disputa commerciale che potrebbe causare nuovi rallentamenti all'economia globale, nel primo giorno di summit del G20 a Osaka, su cui gravano anche i timori per le tensioni con l'Iran. Mentre cresce l'attesa per l'incontro di domani tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, i mercati hanno mandato segnali di nervosismo, con ...

Bitter Sweet spoiler : il marito di Demet accUSA Aslan e la Piran di aver rapito Bulut : È già entrata nel cuore dei telespettatori italiani la serie televisiva turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La battaglia per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut continuerà ad essere al centro delle trame nei prossimi episodi. Il bambino, dopo essere stato assegnato in modo definitivo ai coniugi Onder, troverà una soluzione per scappare di casa. Hakan, quando apprenderà della scomparsa del bimbo, avvierà subito le ricerche e allo stesso ...

Iran - Khamenei : USA - governo più malvagio : 13.56 L'Iran condanna gli Usa:"Il governo più malvagio del mondo",artefice di "guerre e massacri".Così la guida suprema Iraniana,l'ayatollah Li Khamenei, nel suo intervento pubblico dopo essere stato personalmente colpito da nuove sanzioni Khamenei ha assicurato che l'Iran non farà passi indietro di fronte agli insulti e alle false accuse degli americani: "gli Iraniani hanno mostrato la loro dignità e forza non solo negli ultimi mesi ma negli ...

GUERRA USA-IRAN/ L'Arabia paga Trump per far la guerra mentre l'Europa tace : Trump vuole costringere Teheran a una trattativa favorevole agli Stati Uniti, in realtà sta ottenendo di fare dell'Iran una nuova Nord Corea

Bitter Sweet trame luglio : la Piran si allontana dall'Aslan a caUSA della sorella : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, sta ottenendo tanto successo in termini di ascolti. Dalle anticipazioni relative agli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel mese di luglio si evince che Nazli Piran, pur essendosi resa conto di provare amore nei confronti di Ferit Aslan, si allontanerà dallo stesso. L’asPirante cuoca si licenzierà proprio quando Deniz si ...

USA-Iran : Trump impone nuove sanzioni - per Teheran “diplomazia è finita” : Usa-Iran: Trump impone nuove sanzioni, per Teheran “diplomazia è finita” Usa-Iran: ulteriore tappa nella preoccupante escalation in corso in queste settimane. Da lunedì nuove sanzioni imposte da Washington colpiranno direttamente la Guida Suprema della Repubblica Islamica – l’ayatollah Khamenei – e altre figure di spicco dello stato iraniano, tra cui il ministro degli Esteri del paese Zarif. La mossa americana rischia di ...

Iran su tutte le furie : "Trump afflitto da ritardo mentale. ChiUSA per sempre la via diplomatica" : La decisione del presidente Usa Donald Trump di sanzionare direttamente la Guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, fa infuriare Teheran. I toni sono apocalittici, con l’Iran che dichiara “Chiusa per sempre” la via diplomatica con una Casa Bianca “afflitta da ritardo mentale” (cit. il presidente Iraniano Hassan Rohani).“Imporre sanzioni sterili contro la ...

USA - Bolton : pronti a dialogo con Iran : 10.28 Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti,Bolton, ha detto oggi a Gerusalemme che il presidente Trump tiene la porta aperta per i negoziati nucleari con l'Iran, a cui ieri Washington ha imposto nuove sanzioni. "Trump ha introdotto nuove importanti sanzioni contro il leader supremo Iraniano Khamenei, ma allo stesso tempo il presidente tiene la porta aperta a veri negoziati", ha detto Bolton in una conferenza stampa ...

Iran : ‘Sanzioni chiudono via diplomatica’. Bolton : ‘Aperti al dialogo’. Teheran all’Onu : ‘Ecco le prove sul drone USA’ : Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le nuove sanzioni americane contro Teheran, annunciate lunedì da Donald Trump, prendono di mira anche l’ayatollah, Ali Khamenei, guida suprema del Paese, ed il ministro degli Esteri, Javad Zarif, e chiudono definitivamente la porta alla diplomazia. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi: “Le inutili sanzioni americane contro la guida suprema e il ...

Iran - le sanzioni USA chiudono qualsiasi canale diplomatico : “Trump distrugge meccanismi internazionali” : Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le nuove sanzioni americane contro Teheran, annunciate lunedì da Donald Trump, prendono di mira anche l’ayatollah, Ali Khamenei, guida suprema del Paese, ed il ministro degli Esteri, Javad Zarif, e chiudono definitivamente la porta alla diplomazia. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi: “Le inutili sanzioni americane contro la guida suprema e il ...

Iran : USA cancellano la via diplomatica : 8.05 Con le nuove sanzioni "sterili" nei confronti dell'Iran, gli Stati Uniti di fatto hanno messo fine "in modo permanente" alla via della diplomazia tra Washington e Teheran. E' quanto scrive su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano. "Il disperato governo di Trump distrugge il consolidato meccanismo internazionale con cui vengono mantenute la pace e la sicurezza",scrive il portavoce. Le sanzioni Usa colpiscono la Guida ...

USA - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

Iran : USA cancellano a via diplomatica : 8.05 Con le nuove sanzioni "sterili" nei confronti dell'Iran, gli Stati Uniti di fatto hanno messo fine "in modo permanente" alla via della diplomazia tra Washington e Teheran. E' quanto scrive su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano. "Il disperato governo di Trump distrugge il consolidato meccanismo internazionale con cui vengono mantenute la pace e la sicurezza",scrive il portavoce. Le sanzioni Usa colpiscono la Guida ...