Uomini e Donne | Giulia fa chiarezza sul suo rapporto con Giulio

Uomini e Donne, scoppia il gossip su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: l'ex tronista rompe il silenzio e racconta la verità Nelle scorse ore è circolato un curioso gossip attorno a Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Qualcuno ha infatti sussurrato che i due, dopo che la love story tra l'ex tronista

Un dramma che preoccupa i fan di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si parla della terribile esplosione di cui sono rimasti vittime Anna e Carmine, coppia che si è unita nel corso del Trono Over: i due vivono insieme in una villetta in provincia di Avellino, dov

Giordano Mazzocchi – a distanza di cinque mesi dalla rottura con Nilufar Addati – sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto a Rachele Risaliti, vincitrice del concorso miss Italia del 2016. A scoprire i due...

Le coppie nate nella prima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne continuano ad essere felici e innamorate, a differenza di quanto accaduto dopo le scelte avvenute a maggio. Tra coloro che esprimono spesso il proprio amore ci sono senza dubbio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i quali continuano a frequentarsi stabilmente nonostante un inizio abbastanza complicato del loro rapporto. Prima era arrivato il 'no' di lui in occasione della

Lo scorso 24 giugno un'esplosione improvvisa, dovuta a una fuga di gas, ha devastato la casa di una coppia che è nata a Uomini e Donne, Anna e Carmine. La deflagrazione è avvenuta al mattino,...

Il Gossip di Uomini e Donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e delle conseguenze della sua rottura con Manuel Galiano. La coppia, nata nelle ultime fasi della stagione 2018-19 del Trono Classico, si è ufficialmente lasciata qualche giorno fa dopo alcuni giorni di smentite e segnalazioni: lui, in vacanza ad Ibiza, avrebbe baciato una ragazza immortalata nel video di un'amica, Giulia non avrebbe affatto gradito quanto accaduto, pur

Angela Nasti, in questi ultimi giorni, è stata molto criticata per aver deciso di lasciare Alessio Campoli dopo pochissimi giorni dalla scelta di Uomini e Donne. Ma oggi a far molto discutere non è stata quest'ultima, bensì sua sorella, la quale ha fatto una clamorosa dichiarazione che ha creato in pochissimi minuti un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha