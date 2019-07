Universiadi Napoli 2019 | Ilaria Cusinato sarà la portabandiera dell’Italia nella

Universiadi - Mattarella è a Napoli : accolto con applausi in stazione : Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti fa nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, a bordo di un Frecciarossa proveniente da Roma. Ad accoglierlo il prefetto di...

Universiadi - è il gran giorno : il mondo guarda Napoli : Con la torcia, che farà il suo ingresso al San Paolo alle 21, si aprono ufficialmente le Universiadi. Attese oltre 40mila persone per assistere alla cerimonia che, alla vigilia, si...

Universiadi Napoli 2019 : tutto pronto al San Paolo per la cerimonia d’apertura - incertezza sul nome dell’ultimo tedoforo : Lo Stadio San Paolo di Napoli si appresta ad ospitare la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, in programma questa sera e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due dalle ore 21.00. Con oltre 25mila biglietti venduti e una cornice completamente rinnovata (nuovi seggiolini, nuova pista d’atletica, nuovo impianto d’illuminazione) il regista Marco Balich ha potuto organizzare uno spettacolo che si annuncia suggestivo ed ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori vuole incantare Napoli - Martina Rizzelli torna dopo la Coppa del Mondo : L’Italia cercherà di essere grande protagonista alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale di Ginnastica artistica femminile potrà contare su un terzetto di assoluto spessore desideroso di fare esultare il pubblico che riempirà il PalaVesuvio del capoluogo campano. Lara Mori è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni: finalista al corpo libero ai Mondiali e agli Europei, ...

Gazzetta : Napoli sfata tutti i miti negativi e vince la sfida Universiadi : La Gazzetta dello Sport celebra la sfida vinta da Napoli con le Universiadi. Una decisione nata per caso due anni fa dopo la rinuncia brasiliana, una scommessa su cui pochi avrebbero puntato. E invece i numeri parlano chiaro Con novemila atleti di 124 nazioni, 222 gare da disputare fino al 14 luglio, ma soprattutto dopo 69 interventi su impianti affaticati dal tempo e dal degrado, ora risorti a nuova vita Ed è proprio su queste strutture che ...

