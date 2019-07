Universiadi | esordio ok per l’Italia | la gioia di Arrigoni e Ghirelli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’è ok per la Nazionale Universitaria italiana alle: 2-0 al Messico con le reti di Ungaro e Serena. “Era importante cominciare bene, abbiamo segnato dei gol bellissimi. La vittoria ci dà’ molta carica. Ci tenevamo moltissimo. Ora godiamoci questa momento di, ma da subito cominceremo a pensare all’Ucraina“, le parole del Ct Daniele. Gli fa eco il presidente della Lega Pro Francesco: “Non dico altro. Io sono da sempre ottimista perché i ragazzi sanno che il treno passa una sola volta!“.L'articolook per l’Italia: ladiCalcioWeb.

zazoomnews : Pallanuoto Universiadi 2019: ok all’esordio Italia Russia USA e Croazia - #Pallanuoto #Universiadi #2019: - zazoomblog : Calcio femminile Universiadi 2019: esordio vincente per Corea del Nord Irlanda Russia e Giappone. Italia battuta -… - zazoomblog : Pallanuoto Universiadi 2019: ok all’esordio Italia Russia USA e Croazia - #Pallanuoto #Universiadi #2019: -