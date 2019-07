Universiadi | è il gran giorno | il mondo guarda Napoli

Universiadi - grande esordio per l’Italia : 2-0 al Messico : Inizia con un successo il cammino della Nazionale italiana di calcio all’Universiade Napoli 2019. Gli azzurri superano 2-0 il Messico allo stadio Arechi di Salerno grazie alle reti di Ungaro e Serena. Un successo meritato per i ragazzi di Daniele Arrigoni che, dopo un inizio un po’ contratto, vengono fuori alla distanza. All’inizio ci provano De La Rosa Zuniga e Florio ma i rispettivi portieri sono attenti. Nella ripresa ...

Universiadi 2019 - Vincenzo De Luca : “Possiamo creare un grande movimento sportivo giovanile” : Scatteranno domani con i primi incontri dei gironi degli sport di squadra, ma le Universiadi estive sono già state presentate stamane alla stampa in una conferenza convocata proprio per parlare dell’evento che terrà banco a Napoli ed in altre città della Campania fino al 14 luglio, giorno in cui verranno assegnate le ultime medaglie. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha affermato: “Credo che abbiamo fatto un miracolo in ...

Universiadi a Napoli - ecco le navi-villaggio : a bordo grandi show e cucina italiana : «La scelta del luogo per il villaggio atleti è stata sofferta, è stato uno dei motivi che ci ha fatto bloccare un pò all'inizio. Ma ora le navi sono qui e le...

Universiadi - Basile a KK : “Dopo la partita con l’Inter un’accelerata per i lavori - ci saranno grandi artisti nelle cerimonie di apertura e chiusura” : Gianluca Basile, commissario per le Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, illustrando le ultime novità sulla questione legata ai lavori dello stadio San Paolo: “Dopo Napoli-Inter ci sarà per forza un’accelerata. Abbiamo un crono programma, stiamo già lavorando bene nelle zone inferiori. I sediolini bianchi sono arrivati tutti, il grosso ci sarà dopo Napoli-Inter. Abbiamo invitato Mattarella per la ...