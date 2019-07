Universiadi di Napoli | il San Paolo ospita la cerimonia d’apertura | si alza il sipario

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un Sanrinnovato hato questa sera lad’apertura della 30ª edizione delleestive Siilper la trentesima edizione delleestive, iniziate quest’oggi con ladi apertura svolta allo stadio Sandi. FELICE DE MARTINO Una gigantesca U per accogliere gli 8 mila atleti giunti da 120 Paesi nel capoluogo campano, dove da domani si sfideranno per portare a casa le medaglie in palio. Numeri importanti per questa attesissima serata firmata dalla Balich Worldwide Shows di Marco Balich, 800 i performers dai 16 ai 60 anni, 40 scuole di danza coinvolte, 550 performer volontari, 1.500 costumi, 463 persone di produzione da 19 diverse nazionalità. L’allestimento scenico prevede la trasformazione dello stadio in un grande golfo con tanto di Vesuvio ricostruito davanti alla Curva B. A far da padrone di ...

