Una Vita | anticipazioni spagnole | Rosina ritrova un vecchio amico dopo l' addio a Liberto

Una Vita - trame spagnole : l'Alday e Riera ritrovano Moises - Leonor smaschera Cristina : Le anticipazioni spagnole delle puntate della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' dal 15 al 21 luglio svelano che Diego sarà vicino a scoprire la verità riguardo alla scomparsa di Moises. Diego si accorge che il figlio Moises è vivo; nuova lite tra Silvia e Arturo Il giovane Alday si presenterà nel convento dove farà i conti con il pianto di un bambino e penserà che possa trattarsi del figlio di Blanca. Un altro capitolo ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ignacio decide di dichiarare il proprio amore a Rosina : Gli spoiler spagnoli della soap opera 'Una vita rivelano che, nelle prossime settimane, Rosina e Liberto attraverseranno un momento di crisi e decideranno di porre fine alla loro storia. Il rapporto tra le due persone subirà delle complicazioni nel momento in cui ci sarà l'arrivo di Ignacio. La presenza di questa persona coinciderà con la rottura improvvisa della relazione tra Rosina e Liberto. I coniugi si separeranno dopo la decisione presa ...

Una Vita - spoiler : Diego e Blanca credono che Samuel abbia ucciso Jaime : Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una Vita”. Diego Alday finalmente scoprirà la verità sull’assenza del padre Jaime da Acacias 38. Il cognato di Blanca Dicenta dopo essersi recato in una casa con la speranza di ritrovare suo figlio Moises, non farà fatica ad accorgersi della presenza di una spoglia di un uomo, che si rivelerà essere quella del suo genitore. Il maggiore degli Alday grazie al ritrovamento ...

Una Vita - trame al 13 luglio : Flora avvelena Pena - Diego indaga sul parto di Blanca : Torna l'appuntamento dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì a sabato 13 luglio, Flora Cervera avvelenerà inconsapevolmente Pena, mentre Diego Alday scoprirà da Aurelia che Blanca Dicenta aveva partorito un maschietto come aveva raccontato. Una Vita: Esteban tra Arturo e Silvia Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate che gli utenti avranno modo di ...

Una Vita - anticipazioni : DIEGO ritrova il cadavere di JAIME e… : Per quanto tempo DIEGO (Ruben De Eguia) resterà all’oscuro della morte del padre JAIME (Carlos Olalla)? Per avere la risposta bisognerà prestare attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tutto partirà infatti quando il giovane Alday capirà che il piccolo Moises è ancora vivo e, insieme all’amata Blanca (Elena Gonzalez), farà il possibile per ritrovarlo… Una Vita, news: DIEGO segue le tracce di ...

Anticipazioni Una Vita al 12 luglio : Blanca potrebbe rifugiarsi in convento : Arrivano interessanti novità dalle Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana. Dall'8 al 12 luglio la telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, mentre si sposterà su Rete 4 per il tradizionale appuntamento del sabato sera. Ciò permetterà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno ancora sullo stato d'animo di Blanca, alle prese con le pressioni della 'bigotta' Cristina. Quest'ultima ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Leonor sconvolta - lascia Inigo. Ecco perché... : Una verità sconvolgente sul passato di Inigo spingerà la Hidalgo a pensare di chiudere la relazione con il finto Cervara. Scopriamo cosa accadrà...

anticipazioni puntata 758 di Una VITA di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2019: Flora non intende vendere la pasticceria… Susana va da Ursula per proporre alla devota Cristina Novoa di vendere le immaginette della santa nella sua sartoria; la Dicenta, però, non le permette l'incontro con la mistica… Paquito vede Flora triste e scoraggiata, così cerca di darle conforto…

Una Vita Anticipazioni 3 luglio 2019 : Flora si innamora di Paquito : Flora comincia a provare dei sentimenti forti per il gentile vigilante notturno, che la consola quando la vede triste per la vendita della Deliciosa.

Una Vita - spoiler al 13 luglio : Blanca vuole entrare in convento - Ursula uccide Aurelia : Non mancheranno colpi di scena, negli episodi italiani della soap “Una Vita” in onda la prossima settimana. Gli spoiler segnalano che Blanca Dicenta assalita dai sensi di colpa per aver tradito il marito Samuel Alday, prenderà una drastica decisione. La figlia di Ursula completamente plagiata dalla fanatica religiosa Cristina Novoa, dirà ai suoi familiari di voler diventare suora. La contadina Aurelia invece dopo aver confessato a Diego Alday ...

Una Vita - Felipe vicino alla sua nuova domestica : lei nasconde un segreto : Anticipazione Una Vita, Felipe ha una nuova domestica: l'avvocato non sa tutta la verità La situazione ad Acacias, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita, si stanno complicando sempre di più. Sono diversi i personaggi che cadono vittime di un piano messo in atto da Genoveva e Ursula. La prima non è altro che […]

Una Vita Anticipazioni 2 luglio 2019 : Arturo si sente male : Arturo accusa un capogiro improvviso e la sua salute sembra essere compromessa. Per non preoccuparla, il colonnello decide di non dire nulla a Silvia dei suoi problemi alla vista.