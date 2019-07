Un posto al sole | anticipazioni al 19 luglio | Diego sparirà

UN posto AL SOLE : anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5289 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 4 luglio 2019: Dopo aver fatto posizionare delle telecamere di sorveglianza ed aver visto lei stessa l’uomo misterioso, Marina (Nina Soldano) crede di riconoscerlo… Leonardo (Erik Tonelli) è stato messo con le spalle al muro da Serena (Miriam Candurro) e ora cercherà di farsi perdonare… Malinconico per la partenza di Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 8-12 luglio 2019 : Arturo è il Papà di Marina? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Vittorio cede ad Anita. Marina cerca di far aprire Arturo e lo ospita… Anticipazioni Un posto al sole: Marina ospita a casa Arturo, il senzatetto che si è introdotto furtivamente in casa sua. Raffaele seriamente preoccupato per Diego. Vittorio ed Anita si abbandonano alla passione! Otello eroe per un giorno! Vendette, amori sofferti, decisioni, scoperte.. ...

Un posto al sole anticipazioni : DIEGO “amico” di BEATRICE. Siamo sicuri? : A Un posto al sole DIEGO (Francesco Vitiello) – dopo aver pensato che suo cognato Eugenio (Paolo Romano) avesse tradito Viola (Ilenia Lazzarin) – ha appena ripristinato la verità dei fatti “beccando” insieme Beatrice (Marina Crialesi) con Aldo Leone (Luca Capuano), l’aitante legale con cui la ragazza ha in corso una controversa storia. Ma ora… cosa succederà? Nelle prossime puntate di Upas il giovane Giordano ...

Un posto al sole : Miriam Candurro svela cosa accadrà a Serena e Filippo : Miriam Candurro di Un posto al sole: “Serena e Filippo realizzeranno un grande progetto” Miriam Candurro è una delle protagoniste di Un posto al sole, la soap partenopea che va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. L’attrice veste i panni di Serena Cirillo dal 2012. Intervistata dal settimanale Vero Tv, Miriam Candurro ha svelato cosa accadrà a Serena e al marito Filippo (Michelangelo Tommaso) nelle prossime ...

Un posto al sole - anticipazioni al 12luglio : la Giordano crede di aver trovato il papà : Un posto al sole, la soap partenopea che racconta le vicende che gravitano intorno agli abitanti di Palazzo Palladini, va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. Dal mese di luglio, gli episodi dei protagonisti si sono colorati di molti misteri che pian piano verranno svelati e di dubbi che si dissolveranno. Marina penserà che l'uomo misterioso sia suo padre A villa Giordano si aggira da giorni un uomo anziano che osserva ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 3 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5288 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 3 luglio 2019: Le circostanze portano Leonardo (Erik Tonelli) e Serena (Miriam Candurro) a passare del tempo insieme e dunque a conoscersi meglio, ma la giovane Cirillo farà una scoperta che potrebbe cambiare totalmente la sua opinione sul nuovo arrivato… Intenzionato a cambiare atteggiamento dopo aver compreso i propri sbagli, Diego (Francesco Vitiello) cerca di impegnarsi ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto e Filippo. Franco sta per tornare in palestra e per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro di Assunta con Alex potrebbe mettere in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza. Per sottrarsi all’ingerenza di ...

Un posto al sole anticipazioni : l’uomo misterioso è il padre di MARINA??? : C’è uno strano mistero che da qualche giorno ha fatto capolino nelle vicende di Un posto al sole: all’improvviso è entrato in scena un uomo anziano e dimesso, che sembra molto interessato a Marina Giordano (Nina Soldano) e che è addirittura entrato in casa di quest’ultima rubando una sua foto giovanile. Chi è quest’uomo? Tutti se lo chiedono e presto l’identità del personaggio in questione sarà oggetto di un grande ...

Un posto al Sole : anticipazioni 1 – 5 luglio 2019 : Ludovica Bizzaglia Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto al Sole. Gli episodi in onda in queste settimane continuano a vedere protagonisti Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato D’Auria). I due fidanzati cercano di portare avanti la loro relazione nonostante le continue intrusioni di Mia (Ludovica Nasti), la piccola e dispettosa sorella di Alex, che non perde occasione per disturbarli e violare la loro privacy. Vittorio deve però ...