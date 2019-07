ULTIME NOTIZIE Ultim' ora di oggi | Sea Watch 3 | Carola Rackete libera | 3 luglio 2019

ULTIME NOTIZIE Roma del 03-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio una gran vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti così Carola Racket comandante della 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto IBM valuterà se impugnare la decisione firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata delle persone in ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione è Unione Europea si avvia chiude il negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo ha aiutato molto la trattativa diventando la verso chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si sono riunite il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles i commissari ...

Calciomercato Inter news/ Ufficiale l'arrivo di Sensi dal Sassuolo - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie martedi 2 luglio: Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro, ecco il comunicato.

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa si cuoce in apertura proseguiremo in operazioni di salvataggio in mare assicurato i responsabili della vng durante una conferenza stampa a Berlino serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi ha detto il portavoce riaggiunto siamo molto delusi dal governo tedesco e dall’Europa ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 2 luglio in studio Giuliano Ferrigno la commissione Ue si avvia chiude del negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa fuori entrando da verso una chiusura positiva dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles commerciali ...

Calciomercato Napoli News/ Rog nel mirino della Fiorentina - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

Calciomercato Juventus news/ Perin rifiuta Benfica e Porto - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan news/ Ceballos ha scelto i rossoneri! - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Milan news, Ultime notizie martedì 2 luglio: la società rossonera lavora in entrata e in uscita all'inizio di questa sessione estiva.

ULTIME notizie/ Ultim'ora di oggi. Russia - incendio sommergibile : 14 morti - 2 luglio - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, martedì 2 luglio 2019: dramma in Russia, 14 marinai morti per un incendio scaturito in un sommergibile.

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dei 28 si riuniscono oggi a Bruxelles per cercare un accordo sulle nomine per i top job dopo il fallimento di ieri per la guida della commissione Ed essendo nel socialista timmermans Sama conta la suggestione di una presidente donna con i nomi della Bulgaria georgieva sostenuto anche dall’Italia della tedesca Ursula von der leyen sul ...

Calciomercato Napoli - ULTIME notizie : Calciomercato Napoli, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo del Napoli: acquisti e cessioni aggiornati al 1° Luglio 2019. Calciomercato Napoli: Acquisti Tutto fatto per il grande colpo: Kostantinos Manolas è un giocatore del Napoli. Il difensore greco è stato acquistato dalla Roma per 36 milioni di euro e andrà a formare, assieme a Koulibaly, una delle coppie difensive più temibili in circolazione. Riscattato Alex Meret ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ AD Bologna : 'Pulgar? Vogliamo tenerlo!' - ULTIME NOTIZIE - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Grigno la commissione UFC Avvia chiudere il negoziato con Alitalia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa Sto rientrando da verso una chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles incomincia gli ...

Calciomercato Juventus - ULTIME notizie : Calciomercato Juventus, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo della Juventus: aggiornamenti sino al 1° Luglio. Calciomercato Juventus: mercato in entrata La trattativa per portare Adrien Rabiot a Torino, a titolo gratuito dal PSG, si è conclusa nella giornata odierna, con il centrocampista francese classe ’95 che percepirà un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione. Sempre a titolo gratuito, ma con trattativa ...