Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio In Italia nascono sempre meno bambini nel 2018 si è registrato un calo di 18.000 neonati rispetto al 2017 lo certifica l’Istat nel bilancio Democratico 2018 rilevando come siano stati iscritti In anagrafe per nascita 430 9747 bambini è un nuovo minimo storico dell’Unità d’Italia in più la popolazione residente nel nostro paese al 31 ...

Scuola - immissioni in ruolo 2019/20 Ultime Notizie : Bussetti firma decreto per richiesta 58627 posti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post sulla propria pagina personale di Facebook, in merito alle nuove assunzioni docenti per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Bussetti firma decreto per richiesta al Mef delle nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020 Attraverso il post, il numero uno del dicastero di viale Trastevere ha annunciato di aver firmato il decreto di richiesta al Ministero ...

Scuola - stipendi docenti Ultime Notizie 3 luglio : ecco le parole del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato a Orizzonte Scuola anche dello spinoso argomento riguardante l’aumento degli stipendi del personale scolastico. A questo proposito, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha voluto ribadire come non sia da considerarsi affatto scontata l’intesa raggiunta da Miur e sindacati lo scorso 24 aprile e soprattutto non bisogna perdersi in critiche che non giovano a ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 e preavviso - quando non è obbligatorio : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e preavviso, quando non è obbligatorio Chi va in pensione con Quota 100, una volta raggiunti i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contributi, deve dare un periodo di preavviso? Per rispondere a questa domanda, occorre fare una opportuna distinzione tra pubblico impiego e settore privato. Nel pubblico impiego, infatti, dare un periodo di preavviso risulta obbligatorio (poi vedremo anche di quanto) e, ...