Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 10 | 10

Scuola - immissioni in ruolo 2019/20 Ultime Notizie : Bussetti firma decreto per richiesta 58627 posti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post sulla propria pagina personale di Facebook, in merito alle nuove assunzioni docenti per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Bussetti firma decreto per richiesta al Mef delle nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020 Attraverso il post, il numero uno del dicastero di viale Trastevere ha annunciato di aver firmato il decreto di richiesta al Ministero ...

Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il GIP di Agrigento non ha confermato l’arresto per Carola rachide La giovane comandante della Sea Watch 3 che torna così in libertà ma è stato firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata ...

Scuola - stipendi docenti Ultime Notizie 3 luglio : ecco le parole del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato a Orizzonte Scuola anche dello spinoso argomento riguardante l’aumento degli stipendi del personale scolastico. A questo proposito, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha voluto ribadire come non sia da considerarsi affatto scontata l’intesa raggiunta da Miur e sindacati lo scorso 24 aprile e soprattutto non bisogna perdersi in critiche che non giovano a ...

Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con ali formazione Gabriella Luigi in studio gran vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti queste le parole di Carola della comandante della Sea Watch 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto il PM valuterà se impugnare la decisione Intanto è stato firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 e preavviso - quando non è obbligatorio : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e preavviso, quando non è obbligatorio Chi va in pensione con Quota 100, una volta raggiunti i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contributi, deve dare un periodo di preavviso? Per rispondere a questa domanda, occorre fare una opportuna distinzione tra pubblico impiego e settore privato. Nel pubblico impiego, infatti, dare un periodo di preavviso risulta obbligatorio (poi vedremo anche di quanto) e, ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Sea Watch 3 - Carola Rackete libera - 3 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, mercoledì 3 luglio 2019: il Gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto per la capitana di Sea Watch 3 Carola Rackete.

Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio una gran vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti così Carola Racket comandante della 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto IBM valuterà se impugnare la decisione firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata delle persone in ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione è Unione Europea si avvia chiude il negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo ha aiutato molto la trattativa diventando la verso chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si sono riunite il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles i commissari ...

Calciomercato Inter news/ Ufficiale l'arrivo di Sensi dal Sassuolo - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie martedi 2 luglio: Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro, ecco il comunicato.

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa si cuoce in apertura proseguiremo in operazioni di salvataggio in mare assicurato i responsabili della vng durante una conferenza stampa a Berlino serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi ha detto il portavoce riaggiunto siamo molto delusi dal governo tedesco e dall’Europa ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 2 luglio in studio Giuliano Ferrigno la commissione Ue si avvia chiude del negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa fuori entrando da verso una chiusura positiva dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles commerciali ...

Calciomercato Napoli News/ Rog nel mirino della Fiorentina - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

Calciomercato Juventus news/ Perin rifiuta Benfica e Porto - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan news/ Ceballos ha scelto i rossoneri! - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news, Ultime notizie martedì 2 luglio: la società rossonera lavora in entrata e in uscita all'inizio di questa sessione estiva.