Ue | il discorso di Sassoli | “Europa antidoto alle degenerazioni nazionaliste che hanno

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “L’Unione europea non è un incidente della Storia”. Lo ha detto David, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in Aula a Strasburgo. “Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi”. Ue, i tecnici della Commissione: “La procedura d’infrazione contro l’Italia non è necessaria” L'articolo Ue, ildi: “Europacheavvelenato la nostra storia” ...

AlinaHarja : RT @elena_giusini: Nel periodo di maggior isolamento italiano, l'Europa elegge un italiano, democratico al Parlamento UE. David Sassoli pre… - nicomar2610 : RT @ruggierofilann4: 'David Sassoli' ELETTO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO. BUON LAVORO. IL SUO DISCORSO VERA BUSSOLA PER UNA EUROPA CHE… - MarikaS : che bravo Sassoli, che bel discorso. ecco cosa vuol dire, letteralmente, parlare con l'Europa -