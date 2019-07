Tragedia nel torinese | ragazzo di 17 anni rimane incastrato tra le rocce e muore annegato

Russia - Tragedia nelle profondità marine : morti 14 marinai in un sommergibile : Quattordici marinai sono morti nelle profondità delle acque del nord della Russia a bordo di un sottomarino. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato lunedì alle ore 20:30, quando le fiamme hanno coinvolto la maggior parte dell'unità che si trovava, al momento, in acque territoriali russe, nel mare di Barents. Gli investigatori militari hanno aperto subito un'indagine: le cause della tragedia sono ancora sconosciute ...

Bimba di 6 anni muore annegata nel fiume Reno : Tragedia al centro estivo : tragedia nel Bolognese, dove una Bimba di sei anni è morta poco prima delle 13, mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, nell'Appennino al confine fra...

Tragedia nel cinema : l’amata attrice morta a 47 anni dopo un malore in mare : Tragedia in mare: morta l’attrice tedesca Lisa Martinek. La donna, 47 anni, era in vacanza con il marito, il regista Giulio Ricciarelli, all’Isola d’Elba. Il 28 giugno, mentre nuotava al largo di Sant’Andrea, ha avuto un malore che si è poi rivelato letale. Il marito ha portato immediatamente Martinek a riva, dove sono intervenuti i soccorsi che, d’urgenza, hanno trasportato la donna, in elicottero, presso il reparto di Emodinamica ...

Ustica - Mattarella : “Una Tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza” : “Trentanove anni dopo, la ferita di Ustica richiama, ancora una volta, il Paese ad un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle 81 vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite. E’ una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza della nostra comunità nazionale“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In questa giornata rinnovo la partecipazione della ...

Tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

Tragedia a Villarbasse : bimba muore investita dall’auto della madre nel cortile di casa : Secondo i primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna stava facendo retromarcia. La bambina è sfuggita alla nonna che la...

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una Tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...

La Tragedia nel parco dei divertimenti : a 4 anni annega nella piscina di Mirabilandia : Redazione Inutili l'intervento dei bagnini e la corsa in ospedale: il bimbo non ce l'ha fatta Un bimbo di quattro anni è morto annegato all'interno di «Mirabeach», la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed ...

Tragedia all’Allianz Stadium : malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...

Bergamo - Tragedia nell'Oglio : annega 17enne : Claudio Carollo Il ragazzo di origine senegalese stava giocando a calcio con gli amici sulla riva del fiume, si è tuffato per recuperare la palla ma non è più riemerso Sarà capitato a chiunque di dovere recuperare la palla prima che si perda rotolando via. Questa volta, un'azione così innocente si è trasformata in una tragedia. Un ragazzino di 17 anni è affogato nell'Oglio portato via dalla corrente. Era andato al parco dell'Oglio ...

Tragedia in Lombardia : ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio : Dopo circa un’ora di ricerche serrate è stato ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di ...

Vigile del fuoco muore per spegnere le fiamme : Tragedia nella notte : È morto nella notte durante lo spegnimento di un incendio di un autocarro in una masseria nelle campagne di Taranto, tra San...

Uccide la ex a coltellate - ferisce un uomo e tenta il suicidio : Tragedia nel Vicentino : tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati...

Tragedia nel leccese : anziano bruciato vivo dal figlio : L'atroce delitto è avvenuto a Collepasso, in provincia di Lecce. Antonio Leo, 89 anni, è stato trovato carbonizzato nella sua abitazione: una villetta bifamiliare non molto distante dalla caserma dei carabinieri (appena 200 metri). Dopo un lungo interrogatorio durante la notte, Vittorio Leo, figlio della vittima, ha confessato. È stato lui a cospargere il padre di alcool per poi dargli fuoco. L'omicida, 48enne titolare di un'agenzia immobiliare, ...