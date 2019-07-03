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Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17:30 (Di mercoledì 3 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   C’E’ MOLTO Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO GLI INCIDENTI. E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRNACIA E VIA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI. ALTRO ICNIDNETE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA ROBERTO MARCOLONGO SIAMO IN ZONA MARCONI SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DALLA CITTA’ E VERSO Roma CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA CITTA’ CODE CHE RITROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E L’USCITA PER Roma SUD E LUNGO LA CARREGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA ...
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