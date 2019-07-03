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Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17:00 (Di mercoledì 3 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DALLA CITTA’ E VERSO Roma CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO SULLA VIA PRENESTINA PER INCIDENTE CODE ALL’INCROCIO CON VIA DI TORENOVA, ALTRO INCIDNTTE SULLA FLAMINIA, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALL’INCROCIO CON VIA CANINA. E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SALLA VIA APPIA NUOVA INCROCIO CON VIA CAMILLA INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE AL LIDO DI OSTIA NEI PRESSI DI VIA DELLE CANARIE PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE,  O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL Traffico VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! SONIA ...
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