NVIDIA lancia la serie GeForce RTX SUPERcnHeat lancia WISP servizio Network PlanningPlustek PS3180U: Velocità di scansione e massima efficienzaCharlotte Casiraghi ha sposato Dimitri RassamTori Spelling sui social... hanno bullizzato mio figlioEliana Michelazzo ho in progetto un libro e un film sul caso di ...Concerto dei Pipe Dream all'area archeologica Caposele di FormiaSoftware usati: così le aziende risparmianoArriva Super Mario Maker 2 per Nintendo SwitchMara Venier : Ecco come ho capito la bufala di Pamela Prati

Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 08:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08:30 (Di mercoledì 3 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 08:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN QUESTO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE PER INCIDENTE DAL GRA A VIALE TOGLIATTI; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST;. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO PER L’A24 Roma-TERAMO, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. A CENTOCELLE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA TOR DE’ SCHIAVI FRA VIA DELLE ROBINIE E VIA DEI PLATANI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO ...
romadailynews

twitterCorriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est code tra Castrense e bivio A24 > Salaria #luceverde - 18Fasola : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 07:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. A Roma EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ...

  • Traffico Roma del 03-07-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 03-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 07:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. A Roma EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 19.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA prenestina; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI per incidente IN ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 19.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA prenestina; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI per incidente IN ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA TUSCOLANA ALLA VIA ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA TUSCOLANA ALLA VIA ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA RomaNINA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA RomaNINA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI     CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO CITTA’   LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE PER LAVORI TRA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI     CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO CITTA’   LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE PER LAVORI TRA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI     CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO CITTA’   LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE PER LAVORI TRA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA, TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO. IN CARREGGIATA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA, TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO. IN CARREGGIATA ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA. PER Traffico MOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA. SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ...

  • Traffico Roma del 02-07-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA. PER Traffico MOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA. SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!