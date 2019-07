Traffico Roma del 03-07-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA prenestina; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI per incidente IN ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA TUSCOLANA ALLA VIA ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA RomaNINA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO CITTA’ LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE PER LAVORI TRA ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA, TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO. IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA. PER Traffico MOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA. SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ...

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA Roma FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO ...