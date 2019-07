Toy Story 2 | eliminata scena per #MeToo Pupazzo flirta con le Barbie e fa intendere…

«Toy Story 2» : cancellata una scena per via del #MeToo (ed è polemica) : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Il film è uscito diciotto anni prima l’affare Weinstein, ma ciò non è bastato a proteggerlo dalla censura. I primi ad accorgersi che era stata tagliata una scena di Toy Story 2 sono stati alcuni utenti del sito indipendente Rereleasenews.com., che hanno subito notato come la sequenza dei titoli di coda con protagonista Stinky Pete e due Barbie fosse ...

Sea Watch3 - Carola Rackete e ToyStory4 : storie di coraggio e libertà : Mentre la SeaWatch3 guidata dalla sua capitana Carola Rackete approdava nel porto di Lampedusa, noi festeggiavamo l’ultimo giorno di asilo del mio piccolino grande: un piccolo paradiso, circondato da un enorme inferno. Ma oramai Il divario fra come il mondo è e come dovrebbe essere sta diventando incolmabile ed è per questo che è necessario, oggi più che mai, continuare e resistere e raccontare ai bambini le gesta favolosa di donne e uomini ...

Toy Story 4 trionfa ai botteghini e commuove i fans di ogni età : Le belle favole fanno sempre contenti tutti, grandi e piccini. E' uscito da pochi giorni nelle sale Toy Story 4, ennesimo capitolo della fortunatissima saga Pixar nata negli anni '90. Il film, ad oggi, è un successo di critica e pubblico ...Continua a leggere

Box Office Italia 30 giugno : Toy Story 4 apre in calo in Italia : Box Office 30 giugno Italia – USABox Office USA 30 giugno Toy Story 4 ancora in testaIn attesa che Spider – Man: Far From Home stravolga il box Office americano e non solo, Toy Story 4 mantiene la testa con 57 milioni di dollari e più di 230 milioni di dollari nei soli stati uniti, facendo registrare un +4% rispetto al terzo capitolo dopo 10 giorni in sala.Subito dietro due novità Annabelle 3 con 31 milioni totali e Yesterday con 17 ...

Box Office Italia 28 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto da un mese e mezzo - Toy Story 4 comanda la classifica - un successo anche italiano ricordando Fabrizio Frizzi : Box Office Italia 28 giugno 2019: Toy Story 4 in testa è un successo anche Italiano, Il Traditore tocca le 6 settimane consecutive Il Traditore sta vivendo sicuramente il suo momento più glorioso. ...

"Toy Story 4" - incanto dolceamaro e divertimento - : Serena Nannelli Un nuovo epilogo della saga, in equilibrio perfetto tra umorismo e tematiche adulte, personaggi vecchi e nuovi, rispetto del passato e riflessioni sul domani. Sebbene sulla carta costituisse un rischioso salto nel buio, "Toy Story 4" è all'altezza del grande brand che ci ha tenuto compagnia per 24 anni. A nove anni di distanza, Disney-Pixar torna a incantare con i suoi giocattoli senzienti e lo fa senza alcuna ...

I 10 momenti migliori della saga di Toy Story : https://www.youtube.com/watch?v=lb032q3C6z0 Quella dei giocattoli di Andy è diventata una saga con Toy Story 3 e ora con Toy Story 4 si trasforma in grande parabola. Prima la vita di un giocattolo attraverso gli stadi di evoluzione del suo proprietari o i passaggi di mano, ora invece le terre libere in cui poter esistere senza padroni. Nonostante sembrasse che il terzo film avesse chiuso ogni possibile continuazione, portando al termine il ...

«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci - Serena Rossi - Alessandra Amoroso - Paola Iezzi ed Ermal Meta : Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala. E sì, anche adesso che è cominciata l'estate: perché non è più come una ...

«Toy Story 4» - perché piace (anche) al pubblico adulto : Sono passati 24 anni quando Toy Story ha compiuto una vera e propria rivoluzione nel campo del cinema d’animazione, con il primo film di quella che sarebbe diventata una saga. Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995) è stato infatti il primo film realizzato da Pixar Animation Studios, nonché il primo lungometraggio animato a essere realizzato completamente con la computer grafica. Oltre a questi tecnicismi (non da ...

Toy Story 4 di Josh Cooley - La recensione : La piccola Bonnie, al suo primo giorno di scuola materna, crea un nuovo giocattolo: Forky. Durante un viaggio, tuttavia, il nuovo arrivato si perde e toccherà a Woody e Buzz, con l’aiuto dei loro amici, ritrovarlo per far felice la loro bambina.

In attesa di «Toy Story 4» il botteghino piange - : Maurizio Acerbi È stato il peggior fine settimana di questo 2019, pur migliore rispetto ad analogo periodo di un anno fa, in attesa del lancio di Toy Story 4 che, sicuramente, porterà risultati positivi a tutto il movimento. Tra le novità del fine settimana, quella andata decisamente bene, un po' a sorpresa per la tematica raccontata, è Arrivederci professore. Il film, interpretato da Johnny Depp, ha come protagonista un professore ...

Box Office Mondiale 2019 : Aladdin sale ancora. Entrano Toy Story 4 e MIB International : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

«Toy Story 4» da record : come Woody e Buzz Lightyear solo gli «Avengers» : Il silenzio, in California, è durato nove anni. La Pixar, portato al cinema il terzo capitolo della Toy Story saga, si è data ad altro, e a quei suoi giocattoli capaci di prendere vita lontano dagli sguardi umani non ha più pensato. Toy Story è stato accantonato. Poi, in casa Pixar, qualcuno ha deciso di rimettere ...