Tour de France | gli italiani al via sono 15 | Nizzolo | Ciccone e Bonifazio al debutto

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Alla vigilia della sempre suggestiva presentazione delle squadre e a tre giorni dalla prima tappa di sabato 6 luglio, è ormai definitiva la starting list delde. Nelle 22 squadre al via della più importante corsa del ciclismo mondiale ci saranno anche 15 corridori, con speranze per la classifica, per le maglie secondarie e forse ancora più solide ambizioni per le vittorie di tappa. Gli uomini da copertina del ciclismo azzurro in Franciacertamente Vincenzo Nibali, ancora motivato dopo il secondo posto del Giro d’Italia, Elia Viviani, a caccia della prima maglia gialla, e Fabio Aru, in grande risalita dopo lo stop che lo ha costretto a saltare la corsa rosa., isi34 Nella lista dei corridori deldei padroni di casa ad essere in testa alla classifica delle nazioni più rappresentate con 34 atleti al via. A seguire ciil ...

RaiSport : Ci siamo quasi! Sabato 6 luglio si parte all'inseguimento della maglia gialla! ?? Le grandi emozioni del Tour De Fra… - sonnycolbrelli : RT @DirettaCiclismo: Tanta qualità tra i 15 azzurri al via del Tour. Viviani ci prova per la prima maglia gialla, suggestione classifica pe… - DirettaCiclismo : Tanta qualità tra i 15 azzurri al via del Tour. Viviani ci prova per la prima maglia gialla, suggestione classifica… -