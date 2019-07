Tour de France 2019 | Adam Yates non può permettersi altri errori Il podio è alla sua

Tour de France 2019 - sarà l’anno buono per la Francia? Bardet - Pinot e Gaudu possono interrompere un digiuno di 34 anni : 1985, in una classifica generale davvero di lusso a trionfare è Bernard Hinault, all’ultima delle sue cinque affermazioni, davanti a Greg Lemond e Stephen Roche. Da quel giorno sul gradino più alto del podio dei Campi Elisi i transalpini non riescono più a festeggiare un trionfatore del Tour de France. Sono passati ormai 35 lunghissimi anni: un digiuno davvero interminabile per i padroni di casa. Nell’edizione numero 106 della ...

Tour de France 2019 - le quote dei book-makers per le scommesse ed i favoriti. In pole-position Geraint Thomas e Egan Bernal : Mancano pochi giorni all’inizio del Tour de France 2019. Si preannuncia un’edizione della Grande Boucle molto emozionante, anche grazie ad un percorso molto duro, con tantissimi chilometri di dislivello da coprire. Secondo i book-makers i due grandi favoriti sono i capitani del Team Ineos: Egan Bernal e Geraint Thomas. Il ciclista britannico ha vinto la scorsa edizione del Tour de France e fino a qualche settimana per i quotisti era ...

Tour de France - gli italiani al via sono 15 : Nizzolo - Ciccone e Bonifazio al debutto : Alla vigilia della sempre suggestiva presentazione delle squadre e a tre giorni dalla prima tappa di sabato 6 luglio, è ormai definitiva la starting list del Tour de France. Nelle 22 squadre al via della più importante corsa del ciclismo mondiale ci saranno anche 15 corridori italiani, con speranze per la classifica, per le maglie secondarie e forse ancora più solide ambizioni per le vittorie di tappa. Gli uomini da copertina del ciclismo ...

Tour de France 2019 : Richie Porte - l’ultima occasione per puntare al podio : Quest’anno Richie Porte avrà l’ultima occasione per puntare al podio del Tour de France. L’australiano ha infatti 34 anni e difficilmente potrà riuscire a trovare ancora il grande acuto nelle prossime stagioni. Per questo la Grande Boucle che scatterà sabato rappresenterà uno dei momenti chiave della sua carriera, perché potrà finalmente raggiungere il suo grande obiettivo, che fino ad ora è sempre sfumato. Il tasmaniano ha corso 13 Grandi ...

Tour de France : in tv su Rai Due e Eurosport - percorso molto duro : Il ciclismo è ormai pronto a vivere l’evento clou della stagione, il Tour de France. Quello che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles sarà un Tour molto particolare, dopo che queste settimane di avvicinamento sono state scandite da una lunga serie di forfait. Non ci saranno due terzi del podio uscente, Froome e Dumoulin, ed altri grandi campioni come Gilbert e Cavendish. La corsa si preannuncia più incerta rispetto alle ultime edizioni dominate ...

Il Tour de France si avvicina - si fa dura per Froome : il britannico sorride grazie ad un regalo speciale [FOTO] : Chris Froome riceve un regalo speciale: il commento ironico del britannico alla vigilia della partenza del Tour de France 2019 La partenza del Tour de France 2019 si avvicina sempre più, sabato 6 luglio i ciclisti saranno ai nastri di partenza della grande corsa a tappe Francese, a Bruxelles. 21 giorni di puro spettacolo, fatiche, imprese e sfide tra grandi campioni. Si farà sentire l’assenza di Chris Froome: il britannico è stato ...

Tour de France 2019 - le previsioni meteo. Sarà un luglio torrido - temperature roventi alla Grande Boucle : La chaleur Sarà l’assoluta protagonista al Tour de France 2019. Un caldo torrido accompagnerà la Grande Boucle per tre settimane e la corsa a tappe Sarà ancora più difficile proprio per questo motivo, afa e umidità alle stelle con temperature sempre attorno ai 30 °C dovrebbero regnare sovrani dal 6 al 28 luglio rendendo così davvero estenuante la marcia verso Parigi. Il Tour de France si è sempre distinto rispetto a Giro d’Italia e ...

Tour de France - 2^ tappa : cronometro a squadre in Belgio - in tv su Rai2 domenica 7 luglio : Dopo ‘le Grand Départ’ di sabato da Bruxelles, domenica 7 luglio la seconda tappa del Tour de France 2019 sarà una cronometro a squadre di 27.6 chilometri che si svolgerà nella stessa capitale belga con partenza davanti al Palazzo Reale e arrivo all'Atomium nel parco Heysel. Il percorso si presenta leggermente mosso, tuttavia gli ampi e diritti viali di Bruxelles dovrebbero consentire le velocità più elevate alle squadre. Il primo team che ...

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...

Tour de France 2019 - gli outsider per la classifica generale. Nibali - i Movistar e i francesi : tutti contro il Team INEOS : Un Tour de France senza padroni, almeno sulla carta. Quella che scatterà sabato da Bruxelles sarà una Grande Boucle priva di due corridori del calibro di Chris Froome e Tom Domoulin, assenti a causa di infortuni vari, che quasi sicuramente sarebbero partiti con i favori del pronostico. Il Team INEOS con la coppia Geraint Thomas (detentore del titolo) ed Egan Bernal fa paura, ma non dà quelle garanzie che ci sarebbero state con la presenza del ...

Tour de France 2019 - Mark Cavendish dopo l’esclusione : “Sono distrutto - sentivo di essere nella giusta condizione” : Mark Cavendish rompe il silenzio dopo la decisione della Dimension Data di escluderlo dal Tour de France 2019. Il corridore britannico, campione del mondo nel 2011, mancherà alla Grande Boucle per la prima volta dal 2007 e non potrà proseguire il proprio inseguimento al record di vittorie di Eddy Merckx (34), dato che almeno sino alla prossima edizione rimarrà fermo a 30 successi. Lo sfogo è arrivato a mezzo social e il 34enne inglese si è detto ...

Tour de France – Cavendish salta la Grande Boucle dopo 12 anni : la lettera di Mark sui social : Cavendish scrive ai tifosi: le parole del britannico della Dimension Data dopo la decisione di non partecipare al Tour de France 2019 Il team Dimension Data ha annunciato ieri il roster scelto l’edizione 2019 del Tour de France: alla Grande Boucle, dopo Froome e Dumoulin ci sarà un altro Grande assente, Mark Cavendish. L’ultima volta che la corsa Francese si è disputata senza il corridore britannico è stata nel 2006, ...

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...