Torna l’immaginaria love story tra Harry Styles e Louis Tomlinson

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ci risiamo. Nonostante anni di molteplici smentite,trad’attualità. A riportarla sotto i riflettori la serie tv Euphoria, nuova produzione HBO che racconta la vita di un gruppo di ragazzi delle superiori alle prese con i classici problemi adolescenziali. Durante la terza puntata, infatti, è apparsa sullo schermo una scena esplicita di sesso tra i due ex One Direction, rappresentati sotto forma di cartone animato. Stando alle informazioni riportate da E! News, c’è un personaggio della serie – tale Katherine Hernandez – che scrive una fanfiction proprio su, ipotizzando una storia d’amore tra i protagonisti. Nell’episodio, andato in onda domenica 30 giugno, si vedono i due ragazzi dietro le quinte, la prima sera del Take Me Home Tour del 2013:è visibilmente nervoso, cosìprova a calmarlo ...