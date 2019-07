Torna agli aquilani La chiesa di San Silvestro | oggi la cerimonia di inaugurazione

Il Monaco Torna a vestire Kappa : presentata la maglia 2019/2020 : Monaco maglia 2019 2020 – Il Monaco è tornato a vestire Kappa e ha presentato la nuova divisa che indosserà nella stagione 2019/2020. Progettata con tecnologia “Kombat”, la nuova divisa offre comfort e leggerezza ai giocatori, con il classico design in diagonale sulla parte anteriore. Sul rosso, colore dominante, è possibile intravedere un motivo a […] L'articolo Il Monaco torna a vestire Kappa: presentata la maglia 2019/2020 è stato ...

Diritti tv - la Champions League Torna sulle reti Mediaset : accordo raggiunto con Sky [DETTAGLI] : Giornata importante per quanto riguarda la questione dei Diritti tv, dopo la parentesi Premium la Champions League torna sugli schermi Mediaset. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra’ trasmetta, ‘free’, da Canale 5”, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa ...

L’Arsenal Torna a vestire Adidas : ecco la maglia 2019/2020 : Arsenal maglia 2019 2020 – L’Arsenal ha presentato la nuova divisa per la stagione 2019/2020. I Gunners tornano a vestire Adidas dopo 25 anni dall’ultima volta – accordo dal 1986 al 1994 –, portando a termine la partnership con Puma, iniziata cinque anni fa, nel 2014. «Il nuovissimo design del kit per la stagione 2019/20 […] L'articolo L’Arsenal torna a vestire Adidas: ecco la maglia 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Torna a Firenze il quadro rubato agli Uffizi durante l'occupazione tedesca : La Farnesina fa sapere che il "Vaso di Fiori" del pittore olandese Jan van Huysum sarà restituito all'Italia

Apocalypse Now terza versione. Francis Ford Coppola - maestro tra agli studenti. “Cancellate istruzione e religione per Tornare ad essere unici” : “Non sono un maestro. Ho 80 anni, studio e continuo ad imparare”. Francis Ford Coppola si affaccia modesto sul palco del teatro Manzoni di Bologna. Una masterclass di lusso al Cinema Ritrovato 2019. L’attesa è la prima europea della terza versione di Apocalypse Now proiettato sull’enorme schermo all’aperto di Piazza Maggiore. Cravatta verde pisello con margherite, penna nel taschino come un qualunque impiegato, l’autore de Il Padrino, oggi fuori ...

Formula 1 - si studia la possibilità di Tornare agli pneumatici Pirelli 2018 : Hamilton è una furia : Il pilota della Mercedes ha sottolineato di essere contrario alla reintroduzione dei pneumatici Pirelli del 2018 Il dominio Mercedes di questo inizio di stagione ha fatto scattare un campanello d’allarme, spingendo alcuni team a chiedere una reintroduzione degli pneumatici Pirelli del 2018 per rendere più interessanti le gare. LaPresse/Photo4 Per questo motivo, nella giornata di oggi si terrà a Spielberg un incontro tra i membri ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

Salento Book Festival - Torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori” : da Marco Travaglio a Roberto Saviano e Barbara Palombelli tanti gli ospiti della nona edizione : I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Galatina e Nardò. E ancora, il porto di Gallipoli, con i suoi pescherecci e la chiesetta del Cannetto. Sono solo alcune delle suggestive location che fanno da sfondo al Salento Book Festival, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro giunta quest’anno alla sua nona edizione. Da Marco ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.50 TENNIS TAVOLO – Medaglia di bronzo per la lussemburghese Lian Ni Xia che ha superato per 4-2 la monegasca Xiaoxin Yang 15.44 BOXE – Definite le semifinali dei -69 kg: McCormack (GBR) vs Sotomayor (AZE); Agrba (RUS) vs Barabanov (UKR) 15.38 CANOA – Niente da fare per Susanna Cicali e Francesca Genzo che chiudono in quinta posizione la ...

Buffon Torna alla Juve : stipendio e durata contratto. I dettagli : Buffon torna alla Juve: stipendio e durata contratto. I dettagli Secondo le ultime notizie di calciomercato, ormai in procinto di lasciare il Paris Saint Germain, Gigi Buffon invece di accasarsi al Porto avrebbe scelto di tornare alla Juventus. Una stagione da secondo di Szczesny per il campione del mondo prima di cominciare la carriera da dirigente. Buffon alla Juve: il ritorno da (quasi) dirigente Dopo una stagione in chiaro scuro a ...

Tour de France 2019 - Peter Sagan a caccia della maglia verde. Lo slovacco vuole Tornare a dominare e punta ai Mondiali : Peter Sagan si candida come uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Tour de France 2019. Lo slovacco ha grande voglia di riconfermarsi come il velocista più forte della Grande Boucle e punta a portare a casa la sua settima maglia verde. Il corridore, nativo di Zilina ma cresciuto ciclisticamente in Italia, è riuscito a vincere l’ambitissima classifica a punti dal 2012 al 2018, con la sola eccezione del 2017, quando è stato ...

BUFFON Torna ALLA JUVENTUS/ Casillas lo aveva già anticipato : tutti i dettagli : BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS: l'estremo difensore italiano ad un passo dal ritorno presso i bianconeri. Ecco cosa è accaduto nella giornata di ieri

Scream Torna con la terza stagione dal 8 luglio su VH1 (USA) - ecco i dettagli e il trailer : Scream: Resurrection, torna in tv la serie dopo tre anni di pausa, negli USA non andrà in onda su MTV ma su VH1. ecco il trailer.Sono passati tre anni da quando MTV ha trasmesso l’ultimo episodio di Scream, una rivisitazione in chiave moderna del classico creato da Kevin Williamson per il cinema. Eravamo rimasti all’intenzione di produrre una nuova serie con nuovi personaggi e dopo tre anni arrivano nuove notizie.Intanto la serie, ...

MotoGp – Marquez - le difficoltà del circuito di Assen e la voglia di Tornare in moto : “in Olanda splendida battaglie” : Marquez ad Assen per far bene: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Olanda E’ tutto pronto ad Assen per un nuovo weekend di gara di motoGp: dopo una settimana di relax a seguito del Gp di Catalunya, i piloti sono pronti a sfidarsi al Gp d’Olanda. La gara olandese si prospetta emozionante, con tanti piloti motivati a far bene: in primis Vinales, Rossi e Dovizioso sicuramente cercheranno di andare a caccia del ...