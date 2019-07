Tony Colombo - Tina Rispoli | crisi matrimoniale?

Nozze trash a Napoli - è crisi tra Tony Colombo e la vedova del boss : «Aiutatemi a fare pace» : Tony Colombo, il matrimonio tra il cantante neomelodico e la moglie Tina Rispoli è al capolinea? In queste ore circolano sul web indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Tony Colombo...

Tony Colombo litiga con la moglie Tina Rispoli e lei va via di casa : “Volevo invecchiare con te ma non l’hai voluto” : Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi ...

Tony Colombo - la moglie Tina Rispoli rivela : “Ho avuto un aborto spontaneo” : “Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”. Ha esordito così Tina Rispoli in un messaggio sui social ai suoi followers in cui ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo, come ...

Tony Colombo - il dramma dopo le polemiche : Tina Rispoli ha perso il bambino : Tina Rispoli ha perso il bambino che aspettava da Tony Colombo. Un dramma, quello che ha colpito la coppia, arrivato dopo le polemiche sulle nozze e l’ospitata da Barbara D’Urso. Lo scorso marzo la coppia era convolata a nozze nella cornice di Napoli, con una cerimonia che aveva fatto discutere, fra carrozze ed esibizioni in piazza. Poi l’annuncio della gravidanza, arrivato in diretta a Live – Non è la D’Urso, dove ...

Tina Colombo ha perso il bambino che aspettava da Tony : 'Miracolo durato meno di tre mesi' : Tina e Tony Colombo hanno celebrato le loro nozze qualche mese fa a Napoli. I due hanno sollevato grande clamore mediatico per via dell'eccessivo sfarzo messo in atto durante l'evento e diversi sono stati i dibattiti sollevati dai media. Nei salotti televisivi si è parlato molto della vicenda e i Colombo sono stati 'accusati' di non aver avuto i permessi necessari per celebrare le nozze nel modo in cui le hanno svolte. Archiviato tale accaduto, ...