Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo | l’Italia brilla a Berlino | sei azzurri ai sedicesimi

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : avanzano Tonelli - Tonetta e Giaccheri nell’olimpico - bene Fregnan nel compound : Si è disputata quest’oggi la seconda giornata di gare della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a Berlino, in Germania. Dopo una giornata inaugurale riservata alle 72 frecce di ranking round, il programma è entrato nel vivo con i primi scontri a eliminazione diretta individuali e a coppie. Bilancio odierno agrodolce per l’Italia, che rimane comunque ancora in corsa per il podio in tutti i ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap maschile De Filippis e Grazini in finale - Pellielo out per un soffio. Italia prima con record a squadre! : Mauro De Filippis conferma il primo posto in solitaria che già deteneva ieri dopo le prime tre serie di piattelli ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato e va in finale nel trap maschile con il dorsale numero uno: non sarà però il solo azzurro a sparare nella lotta per le medaglie, anche se il 124/125 del tiratore Italiano è ineguagliato. In seconda posizione, dopo lo shoot off con il kuwaitiano Khaled Almudhaf, c’è infatti Valerio Grazini, ...

Marca pubblica la lista dei convocati per il riTiro del Real : James non c’è : Il quotidiano sportivo Marca ha pubblicato la lista dei convocati del Real Madrid per il ritiro in vista della nuova stagione. E, tra i nomi, ne manca uno fondamentale. Non c’è quello di James Rodriguez. Può essere un ulteriore indizio del fatto che l’affare per portarlo a Napoli sia in dirittura di arrivo? Non si può affermare con certezza, ma certo resta una splendida suggestione. Oltre al nome del colombiano mancano anche quelli ...

Real Madrid - James Rodriguez escluso dai convocati per il pre-riTiro : Napoli ad un passo : CALCIOMERCATO Napoli – James Rodriguez è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per il pre ritiro stagionale: il Napoli è ormai ad un passo. Il colombiano è stato escluso alla pari di altri calciatori in odore di cessione come Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Odegaard, Lucas Silva, Reguilón. escluso anche Theo Hernandez, in procinto di essere ufficializzato dal Milan. Nella lista non figurano Casemiro, Militao, Ceballos ...

Tiro con l’arco – Splendido inizio di Nespoli in Coppa del Mondo a Berlino : Tiro con l’arco: Coppe del Mondo Berlino: Nespoli ottimo inizio. Partono bene anche Fregnan e Pagni E’ scattata oggi la quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino (Ger). Subito buone indicazioni per gli azzurri Mauro Nespoli (che in questa occasione cercherà di guadagnare i punti necessari per qualificarsi per la finale di Mosca), Elia Fregnan e Sergio Pagni (alla 50esima presenza nella World Cup), che dopo le frecce di ranking round ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia e il programma di gara : Le Universiadi 2019 di Napoli sono pronte a decollare. La Cerimonia d’apertura allo Stadio San Paolo sarà il passo d’avvio di una kermesse che dovrà vedere l’Italia protagonista sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello sportivo. Le varie selezioni tricolori infatti cercheranno di raccogliere il massimo dei risultati disponibili in tutte le discipline in programma, cosa che vuole fare anche la squadra di Tiro a volo ...

Tiro a segno - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Napoli : Il sipario è quasi pronto per essere calato: le Universiadi di Napoli 2019 sono ufficialmente pronte a partire con la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio San Paolo domani sera. La pattuglia azzurra è desiderosa a farsi onore in tutte le discipline in programma, comprese quelle che riguarderanno gli shooting sports come Tiro a segno e Tiro a volo. Proprio nella prima, l’Italia è pronta schierare una formazione di assoluto ...

Claudia Gerini al concerto dei Tiromancino : su Instagram la tenera dedica per l’ex : Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno avuto una lunga e bellissima storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio celebrato nel 2005. Dalla loro unione nacque Linda, bionda, bellissima e molto somigliante alla sua mamma. Linda oggi a nove anni ed è una delle più grandi fan del papà. Fortunatamente, i rapporti tra la Gerini e Zampaglione sono rimasti ottimi, anche dopo il divorzio ufficializzato ...

Tiro a segno - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno sei gli azzurri in gara a Napoli : Sono stati diramati i convocati dell’Italia del Tiro a segno per le Universiadi: le gare di questo sport andranno in scena spalmate su sei giorni, dal 4 al 9 luglio. Sei Saranno anche gli azzurri all’opera: tra gli uomini ci Saranno Lorenzo Bacci, Giuseppe Pio Capano, Alexandros Chatziplis e Dario Di Martino, mentre tra le donne chiamate Alessandra Luciani e Maria Varricchio. Di seguito l’elenco completo dei ...

Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso al concerto dei Tiromancino a Roma per i 25 anni di carriera : Un concentrato di successi, il concerto dei TiRomancino a Roma. Federico Zampaglione e i suoi hanno illuminato la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma nella data del 1° luglio, quella che hanno tenuto nell'ambito del tour che stanno tenendo in tutta Italia dopo la sessione invernale. In scaletta, c'è spazio per successi vecchi e nuovi ma anche per qualche ospite. Come già annunciato, allo show ha preso parte anche Alessandra ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Mauro Nespoli parte bene ed è 7° in qualificazione - buona prova per Tonetta al femminile : Si è aperta questa mattina con le qualificazioni dell’arco olimpico la quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a Berlino, in Germania. Sul campo di Tiro che ospiterà tra un anno il torneo di qualificazione olimpica globale, va in scena questa settimana l’ultima prova di Coppa del Mondo prima delle Finali di Mosca, in programma il 6-7 settembre. L’Italia del ricurvo conferma solo Mauro Nespoli (unico ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Le macchine sono pronte a sparare i loro piattelli iridati. Le pedane sono state tirate a lucido e Lonato del Garda è pronta a offrire il suo solito e unico meraviglioso scenario per i Mondiali 2019 di Tiro a volo. Una kermesse – quella di quest’anno – molto particolare perchè pur essendo quella di intermezzo fra i Mondiali Assoluti di Tiro di Changwon 2018 e le Olimpiadi di Tokyo 2020, non fornirà direttamente nessun pass ...