Tiro a volo | Mondiali Lonato 2019 | De Filippis | argento vivo nel trap! Oro al britannico

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Il Trap femminile parla americano. Ashley Carroll sul tetto del mondo : Gli States piantano la loro bandiera all’interno del poligono di Lonato, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Tiro a volo. Il merito è della californiana Ashley Carroll che riesce a battere la concorrenza planetaria nella finale di Trap femminile riuscendo a cogliere il primo titolo iridato della sua carriera. Sbriciolando 42 dei 50 piattelli a disposizione, la shooter classe ’94 è riuscita a spuntarla sulla rivale ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap maschile De Filippis e Grazini in finale - Pellielo out per un soffio. Italia prima con record a squadre! : Mauro De Filippis conferma il primo posto in solitaria che già deteneva ieri dopo le prime tre serie di piattelli ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato e va in finale nel trap maschile con il dorsale numero uno: non sarà però il solo azzurro a sparare nella lotta per le medaglie, anche se il 124/125 del tiratore Italiano è ineguagliato. In seconda posizione, dopo lo shoot off con il kuwaitiano Khaled Almudhaf, c’è infatti Valerio Grazini, ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap maschile juniores Lorenzo Ferrari è quinto. Italia prima a squadre : Lorenzo Ferrari chiude al quinto posto la finale nella finale del trap maschile juniores ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Lonato, dove Edoardo Antonioli e Matteo Marongiu erano stati eliminati per un soffio nelle qualificazioni. Gli Italiani comunque si dimostrano i più costanti strappando il primo posto nella classifica a squadre. In finale l’oro va al brasiliano Leonardo Lustoza, che batte in rimonta il finlandese Matias Koivu con ...

Tiro a volo - Mondiali junior Lonato 2019 : la bulgara Selin Ali si aggiudica l’oro nel Trap femminile allo shoot off : La prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tiro a volo 2019, in corso di svolgimento a Lonato, va alla Bulgaria. Ad aggiudicarsela è Selin Ali – tiratrice classe 2002 – che si è imposta al termine di una finale palpitante e risoltasi soltanto allo shoot off. La shooter bulgara, alla sua prima medaglia individuale nella vetrina planetaria di categoria, è infatti riuscita a spuntarla sulla russa Tatiana Saranskaia, dopo il 41/50 di ...

Campionato del Mondo di Tiro a Volo – De Filippis al comando dopo la prima giornata : Mauro De Filippis al comando dopo i primi 75 piattelli nella prima giornata del Campionato del Mondo di Tiro a Volo. Bene anche Grazini e Pellielo È terminato il primo giorno di gara del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, di scena a Lonato del Garda e dedicato alla fossa olimpica, con 332 atleti, tra i migliori del ranking internazionale, impegnati nella prima parte della scalata che condurrà al posto più elevato sul tetto del ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia e il programma di gara : Le Universiadi 2019 di Napoli sono pronte a decollare. La Cerimonia d’apertura allo Stadio San Paolo sarà il passo d’avvio di una kermesse che dovrà vedere l’Italia protagonista sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello sportivo. Le varie selezioni tricolori infatti cercheranno di raccogliere il massimo dei risultati disponibili in tutte le discipline in programma, cosa che vuole fare anche la squadra di Tiro a volo ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Mauro De Filippis in testa nel trap! Italia prima nella classifica a squadre : Finalmente brilla la stella del trap maschile Italiano: ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda, nella prima giornata di qualifiche, dopo 75 piattelli su 125, c’è in testa, in solitaria, l’azzurro Mauro De Filippis, con un perfetto 75, che gli permette di guardare dall’alto in basso tutti i contendenti. Al suo inseguimento un quartetto a quota 74 formato dall’egiziano Ahmed Kamar, dai britannici Matthew John ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : comanda la sammarinese Alessandra Perilli - indietro le tre azzurre : Prima giornata di gare a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove per i Mondiali di Tiro a volo, sono iniziate le qualifiche del trap femminile: comanda la sammarinese Alessandra Perilli con 73/75, mentre la potenziale finale di domani è completata da cinque atlete al secondo posto con 72, ovvero l‘iberica Fatima Galvez, le russe Iuliia Saveleva e Yulia Tugolukova, la statunitense Ashley Carroll e la cinese Weiyun Deng. indietro le ...

Tiro a Volo - ieri la cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo : riflettori accesi su Lonato : La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide Con la cerimonia d’inaugurazione di ieri, lunedì 1 luglio, si sono ufficialmente accesi i riflettori su Lonato. La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide. Numeroso il pubblico che, per l’occasione, ha ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli azzurri oltre alle medaglie cercano punti per il ranking nel trap maschile : Scatteranno domani i Mondiali di Tiro a volo: a Lonato gel Garda, in provincia di Brescia, si assegneranno i titoli iridati sia nella categoria senior che in quella junior. Non saranno in palio, al contrario di quanto si possa pensare ed al contrario di quanto accaduto con la rassegna iridata dello scorso anno, carte olimpiche. Verranno però distribuiti punti pesantissimi per il ranking olimpico, che fanno gola agli azzurri del trap maschile, ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Le macchine sono pronte a sparare i loro piattelli iridati. Le pedane sono state tirate a lucido e Lonato del Garda è pronta a offrire il suo solito e unico meraviglioso scenario per i Mondiali 2019 di Tiro a volo. Una kermesse – quella di quest’anno – molto particolare perchè pur essendo quella di intermezzo fra i Mondiali Assoluti di Tiro di Changwon 2018 e le Olimpiadi di Tokyo 2020, non fornirà direttamente nessun pass ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Inizieranno ufficialmente oggi con i primi allenamenti e la cerimonia di apertura i Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda (Brescia): la rassega iridata vedrà iniziare le gare domani, martedì 2 luglio, per concludersi mercoledì 10. Dal 2 al 4 le gare di trap, il 5 le prove di double trap e l’inizio dello skeet, mentre 6,7, 9 e 10 luglio saranno dedicati ancora allo skeet. Le dodici finali verranno trasmesse in diretta streaming sui ...