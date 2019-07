Tennistavolo | Universiadi 2019 | i convocati dell’Italia per le gare di Pozzuoli Sei gli

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Saranno sei gli azzurri in gara alleestive per quanto riguarda il, le cuisaranno disputate a: sette i titoli in palio, due a squadre, due in singolari, due nei doppi di genere ed il doppio misto. Le competizioni scatteranno il 4 e si esauriranno l'11. Di seguito l'elenco completo deidell'Italia: Uomini Maurizio Massarelli (Ennio Cristofaro) Alessandro Di Marino (Top Spin Messina) Alessandro Guarnieri (San Polo) Tecnico: Massimiliano Mondello Donne Chiara Colantoni (Castel Goffredo) Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito) Le Thi Hong Loan (Castel Goffredo) Tecnico: Maurizio Gatti

