Temptation Island | Teresa Langella Svela i Particolari sul Contratto!

Temptation Island Vip 2 conduttrice - scelta Alessia Marcuzzi? Tutte le news : La conduttrice di Temptation Island Vip 2 è Alessia Marcuzzi? Il gossip Dovrebbe esserci una conduttrice al timone di Temptation Island Vip 2, e a darlo quasi per scontato è il sempre aggiornato Davide Maggio che sul suo sito ha fatto il nome di lei: Alessia Marcuzzi. Maggio scrive che non c’è ancora nulla di […] L'articolo Temptation Island Vip 2 conduttrice, scelta Alessia Marcuzzi? Tutte le news proviene da Gossip e Tv.

La voce sulle tentatrici! Temptation Island 2019 nel caos : Temptation Island 2019 è appena cominciato. Ad oggi sono andate in onda solo due puntate ma non solo la maggior parte delle coppie in gioco sembrano in crisi, ma come se non bastasse ogni giorno fioccano gossip e indiscrezioni. Intanto una precisazione. Nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia per 21 giorni consecutivi 6 coppie vivranno in Sardegna, divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati, che trascorreranno il loro tempo in ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : il ripensamento di Nunzia - Katia gelosa : Continua l'incredibile successo di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 nel quale sei coppie vivono separate per alcune settimane, mettendo alla prova il proprio amore. Le prime due puntate hanno già mandato in crisi fidanzati e fidanzate e ad avere la peggio sono stati Arcangelo e Nunzia. Dopo il falò di confronto, infatti, questi ultimi hanno deciso di uscire separatamente dal programma anche se, poco dopo, lei è stata protagonista ...

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

Cavalcami - cavalcami più forte! A Temptation Island Katia Fanelli e la proposta hot al single Giovanni : A Temptation Island il clima si fa sempre più caldo, le parole di Katia al single Giovanni hanno fatto infuriare il suo fidanzato Vittorio. Il ragazzo di Katia Fanelli, una delle protagoniste dell'edizione 2019 di Temptation Island, dopo aver sentito le parole della ragazza rientra nel villaggio e, preso dalla rabbia, ribalta una poltrona. La ragazza "fotonica" se la gode e non nasconde affatto le sue attenzioni per il single ...

Da Temptation Island Vip e Amici Vip a Eurogames - Mediaset svela i palinsesti : La versione celebrity di Amici, il talent di Maria De Filippi diventa Vip, Temptation Island anche questo dedicato alle coppie famose e poi la vera novità di Eurogames, il nuovo Giochi senza frontiere: sono queste alcune delle sorprese prsentate dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nell’illustrare il palinsesto autunnale della Biscione. Senza dimenticare il ritorno della Champions in chiaro dopo la parentesi Rai e i tantissimi ...

Temptation Island : Andrea Filomena avvistato insieme a un’altra donna : Andrea Filomena di Temptation Island avvistato con un’altra donna Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, si sa, può lasciare dietro di sé una scia di vittime. Che sia toccato anche ad Andrea Filomena e Jessica Battistello mettere la parola fine al loro rapporto? Noi de LaNostraTv, grazie a una fonte attendibile, possiamo affermare che ieri sera Andrea Filomena è stato avvistato a Padova (e più precisamente allo Spazio 21) in ...

Temptation Island - Andrea Dal Corso e Teresa Langella svelano retroscena sui tentatori : Intervistati da Tv, Sorrisi e Canzoni, Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island e poi tronista a Uomini e Donne, ha parlato della sua situazione sentimentale con Andrea Dal Corso, scelto nel Corso del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”. La ragazza ha spiegato che tentatori e tentatrici durante Temptation non possono entrare in contatto, dopo aver ...