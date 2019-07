Temptation Island 2019 Nunzia e Arcangelo | Massimo e Ilaria | addio in arrivo?

Ilary Blasi : la verità sul Grande Fratello Vip e su Temptation Island Vip : Perché Ilary Blasi ha lasciato il Grande Fratello Vip È ufficiale: Ilary Blasi non condurrà più il Grande Fratello Vip. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni è la stessa conduttrice ad annunciarlo sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio. Ilary ha deciso di fermarsi per dedicarsi a nuovi progetti […] L'articolo Ilary Blasi: la verità sul Grande Fratello Vip e su Temptation Island Vip proviene da Gossip e ...

Francesca Baroni (Temptation Island) rifatta da capo a piedi : è irriconoscibile : Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati due grandi protagonisti della quarta edizione di Temptation Island, andata in onda nell’estate 2017. La coppia, approdata nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, aveva fatto molto chiacchierare il pubblico a casa, ma dopo vari alti e bassi i due sono usciti dal programma più uniti di prima ma poi la storia è finita. La ragazza aveva ritrovato il sorriso accanto al calciatore Alan Empereur, ...

Temptation Island - scoppia un’altra coppia. Lui beccato così con la tentatrice : Temptation Island, un’altra coppia rischia di saltare in quella destinata a passare alla storia della televisione come l’edizione più turbolenta di sempre. Dopo la bagarre dei giorni scorsi e l’addio tra Arcangelo e Nunzia, con lui pizzicato a baciare una tentatrice e lei che sulle prime sembrava pronto a perdonarlo salvo poi fare marcia indietro, adesso è la volta di Massimo e Ilaria arrivati, almeno a primo sguardo, ai titoli di coda. Ilaria ...

Ilaria e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island? Strani indizi : Temptation Island ultime notizie: Ilaria e Massimo non stanno più insieme? La storia di Massimo e Ilaria di Temptation Island è davvero finita? La giovane non sa più cosa aspettarsi: il fidanzato (forse ex) ha detto delle parole molto importanti a Elena, la sua nuova conquista; parole che avrebbero fatto andare su tutte le furie

Temptation Island news : "Katia come me? Vedo più la Marini" - parla ex protagonista : Katia Fanelli a Temptation Island 2019, scatta il paragone con un'ex protagonista Katia di Temptation Island vi ricorda qualcuno delle passate edizioni? Sui social la fidanzata di Vittorio è stata paragonata a un'ex protagonista, Francesca Baroni. Proprio quest'ultima è stata intervistata da Fanpage per dire la sua sul paragone, ma ci sono anche tante altre

Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il 2 falò a Temptation Island : Temptation Island: Nunzia e Arcangelo non stanno più insieme Altro che ritorno di fiamma, Nunzia e Arcangelo si sarebbero lasciati dopo Temptation Island! A rivelarlo alcune persone vicino alla coppia a noi di Gossipetv. Pare che i due siano tornati a Ottaviano, comune campano di poco più di 20 mila abitanti, da separati. Dunque cosa

Temptation Island : Giulio e Sabrina Sempre più Vicini! : Nella storia di Temptation Island sono molte le coppie che partecipano al programma per mettersi alla prova. Come Sabrina e Nicola che stanno vivendo il docu-reality di Canale 5 in maniera diversa. La seconda puntata di Temptation Island 2019 ha confermato la profonda intesa che c’è al momento fra Giulio Raselli, uno dei tentatori più famosi presenti nel villaggio sardo che ospita il docu-reality di Canale 5, e Sabrina Martinengo. La donna ...

“Assurdo”. Nunzia - dalla ragione al torto. Tutti contro la concorrente di Temptation Island : Corna in diretta a Temptation Island. Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia ha reagito malissimo. Nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori hanno giocato un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: “Durante la loro esterna – ha spiegato Bisciglia -, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è ...

Temptation Island - incidente per un ex protagonista : cos’è successo : Roberto Ranieri di Temptation Island ha avuto un grave incidente in auto: le ultime news Poco fa il portale News UeD ha riportato una notizia che ha fatto immediatamente molto preoccupare i tantissimi fan di Temptation Island di Filippo Bisciglia. Cos’è successo? Roberto Ranieri ha avuto un grave incidente in auto. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, ha partecipato al programma come fidanzato di Valeria Vassallo. I due, una volta ...

Temptation Island 2019 : Sabrina sempre più vicina a Giulio - Nicola furioso : La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri 1 luglio in prima serata su Canale 5, ha suscitato molte emozioni nel pubblico, che ha seguito con interesse le dinamiche delle varie coppie, decretando il successo in termini di ascolti del reality prodotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio tra Nunzia e Arcangelo, i fan del programma hanno assistito all’avvicinamento tra la 42 enne Sabrina e il single Giulio Raselli, quest’ultimo già ...

Temptation Island? Ecco il segreto del successo di Filippo Bisciglia : la bomba del signore di Mediaset : I talk politici sono tutti in vacanza, tranne due. Questi due sono, curiosamente, su Rete4. Parlo di Quarta repubblica, condotto da Nicola Porro e Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Quest' ultimo, in onda il giovedì alle 21.25, in una sua recente puntata ha avuto ospite un alto espone

Arcangelo e Nunzia/ La proposta dei fan : 'lei e Andrea perfetti' - Temptation Island - : Arcangelo e Nunzia potrebbero tornare insieme dopo un nuovo falò. I fans attaccano ei e c'è chi scrive: 'fidanzati con Andrea', Temptation Island,.

Temptation Island 2019 - 2a PUNTATA/ Tutto finto per i tentatori? Ecco la verità : Seconda PUNTATA di TEMPTATION ISLAND: cosa è successo? La situazione coppia per coppia: Andrea e Jessica il caso più delicato....

Gossip Temptation Island - Teresa Langella : “I tentatori non recitano” : Teresa Langella sui tentatori di Temptation Island svela: “Non sono manovrati!” Teresa Langella, prima di diventare tronista a Uomini e Donne, è stata una delle varie tentatrici della scorsa edizione di Temptation Island. In quella circostanza ha fatto molto discutere per aver messo in crisi uno dei fidanzati: Andrea Celentano, il quale ha rischiato di perdere la sua fidanzata Raffaela. E oggi Teresa Langella è tornata a parlare di ...