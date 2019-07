Temptation Island 2019 nel caos | la voce sulle tentatrici Tutti increduli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019)è appena cominciato. Ad oggi sono andate in onda solo due puntate ma non solo la maggior parte delle coppie in gioco sembrano in crisi, ma come se non bastasse ogni giorno fioccano gossip e indiscrezioni. Intanto una precisazione. Nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia per 21 giorni consecutivi 6 coppie vivranno in Sardegna, divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati, che trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single. Ovviamente tutte sensuali, bellissime, passionali e molto intriganti. Dall’altra le fidanzate, che vivranno la loro esperienza ainsieme ad altrettanti 13 single, uno più bello dell’altro. E tra relax e divertimento, bagni al mare, sport e visite alla scoperta di paesaggi mozzafiato proprio la conoscenza con i tentatori e ledel programma farà sì (e già è successo) che gli animi si scaldino e ...

davidemaggio : Le notizie più interessanti dei Palinsesti Mediaset 2019/2020 non sono state svelate. Ve le annunciamo noi in ante… - mecna : L’unica cosa per cui tollero l’estate è Temptation Island. - simone_paciello : Io dopo i primi 26 minuti di Temptation Island. #TemptationIsland -