Temporali al Nord Italia | attenzione a stasera | intenso temporale previsto in Pianura

Ondata di maltempo al Nord Italia : violenti e Temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Previsioni meteo 3 luglio : Temporali al nord - afa al centrosud : L'Italia sarà divisa in due, con temporali sparsi nelle regioni settentrionali dell'Italia e temperature alte e sole nel resto del paese. Nel weekend il bel tempo tornerà a farla da padrone ovunque, ma da domenica brusco calo termico.

Primi Forti Temporali colpiscono il Nord - : Roma - Un primo impulso di instabilità è transitato su parte delle regioni settentrionali nella notte tra lunedì e martedì, dando luogo a fenomeni anche violenti e spesso a carattere temporalesco. Il contrasto con l'aria molto calda preesistente e le infiltrazioni di correnti più umide e relativamente fresche all'interno dell'alta pressione hanno innescato i Primi Forti Temporali che hanno coinvolto ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla a nord del Po - altri Temporali in arrivo : L’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore in Piemonte dopo una giornata di rimonta dell’alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio. Ancora temporali sulla regione, con Allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. Le piogge più intense sono attese – spiega Arpa – sui ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti Temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo della Protezione Civile per forti Temporali al Nord domani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - Temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Forti Temporali al Nord - Martedì 2 Luglio : Un’area di alta pressione continua a garantire una prevalenza di condizioni di stabilità sul Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressioni al suolo livellate intorno ai 1014-1016 hPa. Modeste infiltrazioni di aria fresca in quota determinano fino a giovedì il temporaneo aumento dell’instabilità pomeridiana sul Nord Italia e temporaneamente anche sull’Appennino tosco-emiliano. Per la giornata odierna nel ...

Meteo. Tornano i Temporali al Nord. Evacuato campeggio in Piemonte. Il caldo non molla il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Apprensione a Beaulard, in Val Susa, dove i pompieri hanno Evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud caldo intenso ancora protagonista.

Meteo : domani gran caldo al sud - occhio ai Temporali al nord! : L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti Temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Forti Temporali al nord : grandine grossa su Torino - danni alle auto : Dopo tanto caldo e tanta umidità è bastato un pizzico di aria fresca in transito alle alte quote per scatenare i primi potenti temporali sulle regioni del nord. Come ampiamente previsto sono le...

Allerta Meteo della protezione civile : forti piogge e Temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord-africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...