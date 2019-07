Telefilm MANIFEST | trama e anticipazioni episodi di mercoledì 3 luglio

tvsoap

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Come già anticipato, stasera (32019) parte su Canale 5 il nuovo. Eccosui trein onda in prima serata, intitolati È solo l’inizio, Il rientro e Turbolenza: Un volo sparisce misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo. Ma per i passeggeri sono trascorse solo poche ore… I passeggeri del volo scomparso sono tornati alla loro vita, ma le cose sono piuttosto complicate e nulla sarà più come prima. Kelly, una passeggera del volo Montego 828, viene uccisa in circostanze poco chiare. Accadono altri eventi inspiegabili, forse legati all’incidente aereo… Potete leggere l'articolodisu Tv Soap.

helloitsaturn : @poeticjace Sì manifest è il “nuovo” telefilm con Josh Dallas, ma non centra nulla con ouat - CorneliaHale94 : Manifest – TF1 – 3.603.000 spettatori – 21,7% (Telefilm, 1×13-14) Manifest – TF1 – 3.643.000 spettatori – 17,1% (T… - CorneliaHale94 : Manifest – TF1 – 5.024.000 spettatori – 27,4% (Telefilm , 1×01-02-03) Manifest – TF1 – 4.543.000 spettatori – 25,1… -