Taormina Film Fest | 65a edizione | premiata Nicole Kidman

Elisabetta Gregoraci bellissima al Taormina Film Festival : Anche la bellissima Elisabetta Gregoraci sul red carpet della 65esima edizione del Taormina Film Festival. La showgirl e attrice è nel cast di Via dall'Aspromonte di Mimmo Calopresti Film proiettato in anteprima mondiale proprio nella splendida cornice del teatro antico. "Nel Film sono completamente diversa, sono distrutta, provata. Non ho un filo di trucco, se non delle occhiaie, mi hanno ingiallito i denti, le mani", ha spiegato ...

Nicole Kidman al Taormina Film Fest svela sogni e progetti - da Big Little Lies all’impegno per le donne nel cinema : La presenza di Nicole Kidman al Taormina Film Fest è stato il primo evento memorabile di questa nuova edizione della rassegna siciliana. Fra i flash del red carpet e la consegna del premio Taormina Arte Award, l'attrice ha partecipato a una masterclass aperta al pubblico durante la quale si è discusso di progetti ed esperienze lavorative e della benefica influenza del cinema italiano sulla sua carriera. Si è parlato anche di Big Little Lies, ...

Pierfrancesco Favino al Taormina Film Fest : Hammamet il film su Craxi a Venezia 76? : Pierfrancesco Favino ha partecipato al Taormina film Fest dopo i 7 Nastri d'Argento per Il Traditore L’appuntamento estivo con il Taormina film Festival è sempre ricco di sorprese. Dopo i 7 ...

Il grande cinema al Teatro Antico - i Premi e le masterclass del Taormina Film Fest 2019 : Il grande cinema torna al Teatro Antico di Taormina, grazie alla sessantacinquesima edizione del Taormina FilmFest, che si svolgerà dal

In anteprima al Taormina Film Fest - The noisy silence di Agostino Fontana affronta la ciclicità delle violenze personali : Prodotto da SLY Production di Silvestro Mariano E SLY Asset LTD in co-produzione con Simona Diana e distribuito da Prem1ere Film, The noisy silence è il primo cortometraggio diretto da Agostino Fontana. Interpretato da Giuseppe Zeno (recentemente visto al cinema ne La tenerezza di Gianni Amelio e in tv ne Il paradiso delle signore e Tutto può succedere) Gaia Bermani Amaral (Un passo dal cielo in tv, Malati di sesso al cinema), Jenna Thiam ...

Nicole Kidman - Oliver Stone e Spider-Man al Taormina FilmFest : Nicole Kidman, Oliver Stone e Spider-Man al Taormina FilmFest. La sessantacinquesima edizione dal 30 giugno al 6 luglio

TaorminaFilmFest : ospiti Nicole Kidman - Octavia Spencer e Stone : Ci saranno grandi ospiti quest`anno al TaorminaFilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio, prime fra tutti le attrici Nicole Kidman e Octavia Spencer, alle quali verrà assegnato il Taormina Arte award. Il film d`apertura sarà "Ladies in black" di Bruce Beresford, che sarà a Taormina accompagnato dalla protagonista Julia Ormond. Grande attesa, il 5 luglio, per l`anteprima europea di "Spider-Man: far from home", che sarà proiettato al ...

65° Taormina Film Fest : da oggi mercoledì 29 maggio le prevendite : Continuano i preparativi per la 65° edizione del Taormina Film Fest, in programmazione dal 30 giugno al 6 luglio prossimi.