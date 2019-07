Suzuki GSX-S750 Yugen Carbon | una tentazione irresistibile

laragnatelanews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La massiccia offensiva commerciale che sta lanciandosul mercato moto e scooter si arricchisce di una nuova iniziativa, che riguarda la GSX-in tutte le sue versioni. A partire dall’inizio di luglio e fino alla fine di settembre chiunque sceglierà di saltare in sella all’unica vera settemmezzo del mercato potrà approfittare di una straordinaria opportunità. Grazie al contributo dei concessionari ufficiali, la GSX-standard sarà proposta all’irripetibile prezzo di 7.990 Euro franco concessionario, contro gli 8.690 Euro del listino ufficiale. Una riduzione di ben 700 euro che colpirà tutte le versioni della fantastica naked di Hamamatsu. La GSX-Z, caratterizzata dalla livrea Nero mat, costerà dunque 8.090 euro; mentre, per le versionisi spenderanno 8.390 euro per l’allestimento su base standard e 8.490 euro per l’allestimento su base nero ...

