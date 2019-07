Superato il confine dell' intimidazione

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si può perdere il sensoa misura ricoprendo contemporaneamente le cariche di vice presidente del consiglio e di ministro degli interni ( oltre che di segretario del proprio partito)? Alcuni spunti di riflessione al riguardo sono offerti da Alfano e Salvini, per vicende che coincidono appunto con la concentrazione nelle loro mani di tali cariche. Nonostante le responsabilità di governo, il primo (maggio 2013) aveva disinvoltamente partecipato a pubbliche e vistose manifestazioni di piazza contro la magistratura di Milano, colpevole di aver condannato Berlusconi. Il secondo, oggi, è un fiume in piena che scarica attacchi, contumelie e insulti assortiti contro la GIP di Agrigento che, sul controverso caso dei naufraghi salvati da Carola Rackete, ha disatteso le sue aspettative. In verità per Salvini si tratta di un “vizietto” che sembra ...

