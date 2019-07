Suona il sax accanto al recinto delle mucche | la reazione degli animali è incredibile

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un pubblico bestiale per questo saxofonista alle prime armi. L’uomo si mette a strimpellare il suo strumento nei pressi un campo recintato, bastano poche note e da ogni dove accorrono leattirate dal suono sprigionato dal sax L'articoloil saxal, la. Ecco cosa accade proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Suona il sax in aperta campagna: le mucche corrono ad ascoltarlo - Maurizi48001969 : RT @repubblica: Suona il sax in aperta campagna: le mucche corrono ad ascoltarlo - CatelliRossella : Suona il sax in aperta campagna: le mucche corrono ad ascoltarlo -