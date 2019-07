Sul calo della disoccupazione ha ragione Di Maio o Marattin?

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il 1° luglio, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Diha dichiarato su Facebook che «laè in, parliamo del dato più basso dal 2012, mentre aumentano gli occupati, il dato massimo dal 1977». Lo stesso giorno, il deputato del Partito democratico Luigiha fatto un confronto su Facebook tra queste statistiche e quelle del governo Renzi. Secondo, «in un anno di governo Conte, gli occupati totali sono saliti di 92 mila unità, lo 0,39 per cento in più. ... Durante il primo anno di governo Renzi, gli occupati aumentarono di 199 mila unità. ... In un anno di governo Conte, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sono aumentati di 62 mila unità, lo 0,41 per cento in più. ... Durante il primo anno di governo Renzi, aumentarono di 97 mila unità». Ma che cosa dicono i numeri? Abbiamo verificato. Un record per l'occupazione? ...

