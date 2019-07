Sui social insulti alla gip che ha scarcerato Carola | Amica degli scafisti

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Poche ore dopo l’ordinanza con la quale non ha convalidato l’arresto diRackete, la gip di Agrigento è stata insultata sui. “Il gip rosso si chiama Alessandra Vella, ricordiamoci questo nome”, si legge in uno dei commenti.Vella sarebbe - nei pensieri e nei commenti dei tanti che hanno deciso di contestarla su Facebook e Twitter - non solo responsabile di aver “liberato una criminale pericolosa”, ma anche “” e “complice di assassini che fanno i soldi sugli immigrati”. E, in quanto donna, anche una “probabile putt...” cui “non dispiacciono i negr...”.Sono senza freni gli utenti Twitter, che senza preoccuparsi di eventuali sanzioni offendono e addirittura minacciano apertamente la gip. Ché se per qualcuno sarebbe “la prima in lista da visitare da mattina ...

