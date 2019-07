Stromboli | violente esplosioni sul vulcano | morto un escursionista | turisti terrorizzati

Stromboli - violente esplosioni dal cratere Turisti in fuga - pronte evacuazioni | Video |A Ginostra barricati in casa per i lapilli : Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall'Ingv di Catania. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei Turisti per paura si sono lanciati in mare

Stromboli - violente esplosioni sul vulcano : turisti terrorizzati si gettano in mare : Paura sulle isole Eolie dove lo Stromboli è entrato in eruzione: pioggia di lapilli incendiari su Ginostra. Alcuni turisti...

Stromboli - violente esplosioni dal cratere : colate di lava. LE FOTO : Stromboli, violente esplosioni dal cratere: colate di lava. LE FOTO Pioggia di lapilli, incendi e tanto fumo registrati nella zona dei canneti. Al momento non ci sono persone coinvolte. Vigili del fuoco e Canadair in azione Parole chiave: FOTOgallery ...

Stromboli - violente esplosioni dal vulcano : turisti in fuga si gettano in mare : Paura sulle isole Eolie dove lo Stromboli è entrato in eruzione: pioggia di lapilli incendiari su Ginostra. Alcuni turisti...

Stromboli - violente esplosioni sul vulcano : panico alle isole Eolie - turisti si gettano in acqua. “L’isola non si vede più” : Oggi pomeriggio, pochi minuti dopo le 17:00, il cratere dello Stromboli, alle isole Eolie, ha dato vita ad una serie di violente esplosioni. panico sull’isola: la caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei turisti per paura si sono lanciati in mare. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. Ci sono state varie esplosioni con fuoriuscita di materiale piroclastico e hanno preso fuoco sterpaglie ...