Stromboli | il maggior pericolo delle eruzioni sono gli tsunami | 3 maremoti nel ‘300

Stromboli - “esplosione maggiore” nella notte : spettacolo straordinario per i turisti in barca : Lo Stromboli ieri sera ha fatto registrare una forte esplosione definita ‘maggiore’ dall’Ingv di Roma. Ha interessato l’area centro-sud” della terrazza craterica del vulcano. Lo spettacolo visibile dal mare ha richiamato nella rada diversi vaporetti carichi di turisti. Il materiale si e’ riversato lungo la sciara del fuoco finendo in mare. A corredo dell’articolo una gallery d’archivio dello ...