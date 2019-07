Stromboli | esplosioni vulcano | un morto e un ferito Video eruzione | rischio maremoto

Stromboli - esplosioni e lava dal cratere : morto un escursionista : Lo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiLo Stromboli esplode, panico tra i turistiUna serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di ...

Esplosione Stromboli - l’INGV : “violento parossismo - due grandi esplosioni e 20 eventi minori” [FOTO] : A partire dalle 16:46 del 3 luglio 2019, si è verificata una violenta sequenza esplosiva parossistica che ha interessato l’area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV-OE) è stato possibile distinguere due eventi esplosivi principali molto ravvicinati, rispettivamente alle 16:46:10 e alle 16:46:40. La sequenza è stata preceduta, ...

Stromboli - le esplosioni ed eruzioni del vulcano dall’attività ‘persistente’ : ecco i rischi : Lo Stromboli è uno stratovulcano attivo caratterizzato da un particolare tipo di eruzione, detta di tipo Stromboliano appunto, che implica esplosioni di bassa energia. A volte però l'attività dello Stromboli è più intensa e pericolosa: in questo caso parliamo di parossismo. Vediamo insieme quali sono le esplosioni, le eruzioni e i rischi dello Stromboli.Continua a leggere

