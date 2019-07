(Di mercoledì 3 luglio 2019) Esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano di. I turisti preoccupati si sono tuffati in mare mentre la Guardia Costiera ha fatto sapere che aiuterà chi lo vorrà a lasciare l'isola, anche se non ci sono motivi per l'evacuazione: almeno 30 persone hanno già lasciato l'sola. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. In fiamme la frazione di Ginostra. Nessun danno a cose o persone. Tutti gli aggiornamenti.