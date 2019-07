Streaming | Paolo Lugiato | “4 anni giorno e notte a guardare Netflix”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ci sono 8.760 ore in un anno. Quindi, un abbonato Uk di Netflix potrebbe piazzarsi davanti alla tvper quasi quattroprima di domandarsi: “E ora che cosa guardo?”. Come fa notare, manager del settore Tlc, il servizio, infatti, offre (in Uk) 32.600 ore di film e serie Tv; Amazon Prime Video, il concorrente numero più diretto, arriva a quota 22.600; Now, il serviziodi Sky, a 12.600; Bbc iPlayer a 5.100; ITV Hub a 2.950. I dati – impressionanti, nel commento di– emergono da una ricerca di Ampere Analysis sul mercato britco della Tv on demand realizzato per Ofcom, l’Agcom inglese. Che deve rispondere a questa richiesta fatta da Bbc: mantenere su iPlayer i contenuti per un anno dopo la messa in onda (attualmente la maggior parte viene rimossa dopo 30 giorni) in modo da tenere il passo con l’evoluzione delle ...

